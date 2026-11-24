Kementerian Agama menyelaraskan sanksi UU Zakat dengan KUHP baru untuk perlindungan aset umat melalui Expert Panel Seri VI di Jakarta.

Kementerian Agama (Kemenag) kini tengah memfokuskan upaya harmonisasi antara ketentuan larangan, sanksi administratif, serta aturan pidana dalam pengelolaan zakat dengan sistem hukum pidana nasional. Langkah strategis ini diintegrasikan ke dalam proses perumusan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat agar seluruh regulasi tersebut tetap relevan dan selaras dengan dinamika perkembangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Forum diskusi formal yang menaungi agenda krusial ini berlangsung dalam kerangka Expert Panel Seri VI Perumusan Arah Kebijakan Perubahan UU Pengelolaan Zakat. Sesi pembahasan khusus ini mengusung tema penting terkait harmonisasi ketentuan larangan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana dalam pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dakwah Kesejahteraan Keluarga (ZIS-DSKL) dengan sistem hukum pidana nasional. Acara tersebut secara resmi dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dan pakar hukum di Orchardz Hotel Industri, Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2026.

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Perluasan Sanksi Administratif dan Pidana

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat mutlak membutuhkan penguatan sanksi administratif sekaligus ketentuan pidana yang lebih tegas. Abu Rokhmad menekankan bahwa kedua instrumen hukum ini memiliki fungsi yang berbeda namun sangat saling melengkapi untuk memastikan kepatuhan seluruh pihak dan menjaga tata kelola lembaga pengelola zakat agar tetap profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut penjelasan Abu Rokhmad, penguatan sanksi administratif menjadi instrumen pengawasan dan pembinaan negara yang esensial untuk mencegah terjadinya kesalahan administratif sebelum berkembang menjadi masalah hukum. Di sisi lain, sanksi pidana tetap dipertahankan sebagai garda pertahanan terakhir untuk menangani tindakan-tindakan serius yang sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga keseimbangan ini sangat penting guna melindungi hak-hak amil, muzaki, mustahik, dan seluruh pihak terkait lainnya.

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Penyesuaian Regulasi Zakat dengan KUHP Baru

Dari perspektif hukum pidana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Taufik Rachman menyoroti urgensi penyesuaian regulasi zakat secara menyeluruh setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Taufik Rachman secara eksplisit mengkritisi bahwa KUHP baru tidak lagi mengenal pembedaan klasik antara kejahatan dan pelanggaran seperti yang tercantum dalam ketentuan sebelumnya, yang secara signifikan mengubah struktur penggolongan tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia.

Oleh karena itu, Taufik Rachman menyatakan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat harus segera disesuaikan dengan sistem hukum pidana nasional yang baru ini agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakjelasan yuridis. Penyesuaian ini diperlukan agar seluruh ketentuan pidana dalam UU Zakat dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku dan penerima manfaat zakat di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Implikasi Masa Depan Tata Kelola Zakat

Hasil dari harmonisasi kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pengelolaan zakat yang lebih aman, efisien, dan terpercaya bagi masyarakat luas. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat semakin meningkat sehingga potensi zakat dapat dioptimalkan untuk mensejahterakan mustahik.

Kemendag terus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap perubahan regulasi tidak hanya mematuhi aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh aspek substantif perlindungan umat. Langkah integrasi ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi regulasi zakat di Indonesia agar tetap responsif terhadap tantangan zaman dan perkembangan hukum nasional yang terus berevolusi.