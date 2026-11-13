Kemenag Gencarkan Dialog Lintas Agama Jaga Kerukunan dan NKRI

Menteri Agama Nasaruddin Umar menggelar dialog lintas agama untuk memperkuat NKRI. Tujuh poin kesepakatan menjadi landasan moral menjaga kerukunan di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika sosial.

Kementerian Agama Republik Indonesia kembali mengukuhkan peran strategisnya dalam memelihara stabilitas nasional melalui inisiatif strategis berupa dialog lintas agama. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, secara resmi mengumumkan bahwa kegiatan penting tersebut telah berlangsung dengan kehadiran sekitar 100 peserta yang terdiri dari berbagai perwakilan tokoh agama besar di tanah air. Para narasumber yang hadir mencerminkan komposisi lengkap dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, yang semuanya berkontribusi aktif dalam membangun consensus kebangsaan.

Mekanisme Dialog dan Pernyataan Bersama

Kegiatan ini secara eksplisit dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 13 November 2026, dengan fokus utama pada penguatan nilai-nilai kebangsaan. Dalam keterangannya, Menteri Nasaruddin Umar menekankan bahwa dialog tersebut diiringi dengan pembacaan pernyataan sikap bersama yang memiliki bobot moral sangat tinggi. Pernyataan ini disusun sebagai respons konstruktif terhadap dinamika sosial yang sedang terjadi, dengan tema yang sangat jelas, yaitu 'Merawat Kerukunan, Meneguhkan Kedaulatan Bangsa'. Tujuh poin penting yang disepakati oleh seluruh tokoh agama tersebut kemudian menjadi landasan moral fundamental bagi seluruh umat beragama di Indonesia untuk senantiasa menjaga perdamaian, kerukunan, dan keharmonisan sosial di lingkungan masing-masing.

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Komitmen Penguatan Sendi Kebangsaan

Kehadiran tokoh-tokoh senior dari berbagai denominasi keagamaan memberikan sinyal kuat mengenai solidaritas antarumat beragama. Pernyataan sikap yang dibacakan ini merupakan hasil konsensus mendalam yang mencakup beberapa poin krusial. Pdt Hano Abinasti Palit mewakili umat Kristen, Budi S. Tanuwibowo dari Khonghucu, KH Marsudi Syuhud untuk Islam, R.D Aloysius Budi Purnomo untuk Katolik, KRHT P. Astono Chandra Dana untuk Hindu, Yang Mulia Bhikkhu Wongsin Labhiko Mahathera untuk Buddha, serta Arif Satria yang bertindak sebagai Ketua ICMI. Mereka bersama-sama menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri kokoh di atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi landasan spiritual utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

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Dampak Nyata dan Langkah Tindak Lanjut

Merespons kebutuhan akan implementasi nyata dari dialog tersebut, Kementerian Agama akan menindaklanjuti komitmen ini melalui jajarannya hingga ke tingkat daerah. Pada hari yang sama dengan pelaksanaan dialog, instansi ini menggerakkan Kantor Wilayah di seluruh provinsi, Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten dan kota, serta Kantor Urusan Agama untuk menggelar doa dan syukur bersama. Kegiatan serentak ini mencakup seluruh masjid di Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan spiritual bangsa menghadapi dinamika dan tantangan global, termasuk dampak ketidakpastian ekonomi dunia. Menteri Nasaruddin Umar berharap kesulitan global yang dihadapi bangsa, terutama Indonesia, dapat diangkat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga tercipta kembali kesejahteraan dan kedamaian bagi keluarga serta seluruh makhluk ciptaan-Nya.

Tantangan Ekonomi dan Kematangan Demokrasi

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, pernyataan sikap tersebut juga berfungsi sebagai momen penting untuk mengungkapkan rasa syukur atas terjaganya keutuhan bangsa. Menteri Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa berbagai persoalan kebangsaan yang muncul selama ini dapat dicegah sejak dini serta diselesaikan melalui perbaikan yang berjalan di atas koridor konstitusi. Hal ini mencerminkan kematangan bangsa Indonesia dalam merawat demokrasi dan persatuan. Seluruh umat beragama sepakat untuk konsisten mempertahankan sendi-sendi kebangsaan NKRI, mengedepankan pengendalian diri, serta kembali menghayati ajaran suci yang intinya penuh dengan cinta, persahabatan, dan perdamaian, sehingga setiap tantangan kebangsaan dapat dihadapi secara dewasa dan konstruktif.