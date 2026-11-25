Kementerian Agama memfasilitasi pendirian jenjang Diniyah Formal Ula hingga Ulya di pesantren agar santri mendapat hak setara sekolah umum sesuai UU Nomor 18 Tahun 2019.

Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said menegaskan pentingnya pemerataan akses Pendidikan Diniyah Formal di pesantren. Langkah ini diambil untuk memastikan kesetaraan pendidikan bagi seluruh santri di Indonesia. Upaya ini disampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Pesantren di Jakarta pada Rabu, 25 November 2026.

Strategi Penyatuan Jenjang Pendidikan Pesantren

Basnang Said menjelaskan strategi pengembangan lembaga pendidikan Islam tersebut secara rinci. Dia menyatakan bahwa jika pondok pesantren sudah memiliki tingkat Ulya, maka harus didorong untuk mendirikan jenjang Wustha. Proses ini juga mencakup mendorong pendirian jenjang Ula agar sistemnya lengkap.

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Tujuan utamanya adalah melengkapi jenjang pendidikan dalam satu lingkungan pesantren yang utuh. Dengan demikian, santri tidak perlu berpindah lembaga untuk melanjutkan studi. Hal ini memudahkan proses belajar mengajar dan menjaga konsistensi kurikulum keagamaan.

Dukungan Regulasi dan Hak Santri

Upaya pemerataan pendidikan ini didukung kuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Undang-undang ini memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi negara bagi pesantren. Pengakuan ini setara dengan lembaga pendidikan pada jalur umum untuk seluruh peserta didik.

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Santri dan lulusan mendapatkan hak yang sama dengan siswa sekolah umum secara hukum. Mereka berhak memiliki Nomor Induk Siswa Nasional untuk identifikasi akademik resmi. Hak ini memastikan integrasi penuh antara pendidikan pesantren dan sistem pendidikan nasional.

Akses Dana Bantuan Operasional Sekolah

Selain identitas siswa, santri juga memiliki akses terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah. Dana ini sangat penting untuk kelancaran operasional harian di lingkungan pesantren. Dengan adanya akses ini, beban biaya pendidikan bagi keluarga santri dapat berkurang.

Basnang menilai pengembangan jenjang Ula, Wustha, dan Ulya sangat krusial saat ini. Masih ada sejumlah daerah di Indonesia yang belum memiliki satuan pendidikan formal. Daerah-daerah tersebut membutuhkan intervensi untuk mendirikan jenjang Ula setingkat Sekolah Dasar.

Perluasan Pilihan Pendidikan Formal

Pengembangan lengkap jenjang pendidikan ini memperluas pilihan bagi para santri. Santri bisa mendapatkan pendidikan formal tanpa meninggalkan nilai-nilai pesantren. Hal ini juga memperkuat pengakuan sistem pendidikan pesantren di mata publik dan negara.

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Kemendagri dan Kementerian Agama terus memantau implementasi kebijakan ini. Fokus utama adalah memastikan tidak ada daerah tertinggal dalam akses pendidikan. Langkah ini diharapkan meningkatkan kualitas SDM generasi muda pesantren ke depan.