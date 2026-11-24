Kemenag mendorong kompetensi guru madrasah di bidang sains, teknologi, dan AI agar pendidikan madrasah mampu bersaing secara nasional maupun global.

Kementerian Agama (Kemenag) mendorong peningkatan kompetensi guru madrasah dalam penguasaan sains dan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dorongan tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta.

Langkah ini dilakukan Kemenag untuk memastikan pendidikan madrasah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di sisi lain, peningkatan kompetensi itu juga diarahkan untuk memperkuat daya saing madrasah di tingkat nasional maupun global. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan prestasi guru harus berjalan seiring dengan perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan.

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Penguasaan STEM dan AI Menjadi Bekal Guru Madrasah

Kemenag menilai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kini menjadi bekal penting bagi guru dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Kompetensi tersebut dipandang sebagai salah satu kebutuhan utama agar proses belajar mengajar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Nasaruddin Umar menekankan pentingnya STEM, yakni singkatan dari Science, Technology, Engineering, dan matematika. Ia menyatakan bahwa guru madrasah maupun guru pesantren tidak boleh tertinggal dalam penguasaan bidang tersebut, meskipun berasal dari lingkungan madrasah dan pesantren.

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Prestasi Robotika Madrasah dan Peran Pesantren

Nasaruddin Umar juga menyoroti kemampuan madrasah dalam mengembangkan teknologi. Menurutnya, madrasah telah menunjukkan prestasi dalam berbagai pameran dan ekshibisi robotika.

Capaian tersebut, menurut Nasaruddin Umar, menjadi bukti bahwa pendidikan madrasah memiliki potensi besar untuk bersaing dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernyataan ini menegaskan bahwa kiprah madrasah tidak hanya berada pada ranah keagamaan, tetapi juga mulai menjangkau bidang teknologi.

Dampak bagi Siswa Madrasah dan Arah Kebijakan Kemenag

Bagi siswa madrasah, peningkatan kompetensi guru di bidang STEM dan kecerdasan buatan diharapkan memperkuat kesiapan mereka menghadapi dunia digital. Guru yang menguasai sains dan teknologi berpeluang menghadirkan materi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan era digital.

Dari pernyataan Nasaruddin Umar, arah kebijakan yang tergambar adalah mengintegrasikan sains dan teknologi ke dalam lingkungan madrasah dan pesantren. Namun, sumber berita ini belum menyebutkan program, jadwal, maupun anggaran spesifik yang akan dijalankan Kemenag untuk mencapai target tersebut.