Kemenag Buka Seleksi Enam Jabatan Eselon II, Termasuk Kepala Kanwil dan Kepala Biro PTKN

Kementerian Agama membuka seleksi terbuka untuk enam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II), mencakup Kepala Kanwil Provinsi dan lima Kepala Biro di PTKN. Pendaftaran daring hingga 26 Juni 2026.

Kementerian Agama ( Kemenag ) resmi membuka seleksi terbuka untuk enam jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II. Enam posisi strategis ini mencakup Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan lima Kepala Biro di berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di Indonesia.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kemenag untuk memperkuat struktur organisasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas. Pendaftaran seleksi dilakukan secara daring melalui laman resmi Kemenag dan telah dibuka sejak 12 Juni 2026 hingga batas akhir pada 26 Juni 2026. Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, mengundang seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam proses seleksi yang kompetitif dan transparan ini.

Kemenag berharap dapat menjaring talenta terbaik dari kalangan PNS yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan dedikasi tinggi terhadap pelayanan publik di bidang keagamaan. Enam jabatan yang diperebutkan sangat vital bagi kelancaran tugas dan fungsi Kemenag, baik di tingkat provinsi maupun di lingkungan perguruan tinggi keagamaan negeri.

Kelima jabatan Kepala Biro di PTKN tersebut adalah Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK) UIN Sunan Gunung Djati Bandung; Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) UIN Walisongo Semarang; Kepala Biro AUPK UIN Sunan Ampel Surabaya; Kepala Biro Administrasi Umum dan Akademik (AUAK) IAIN Sorong; serta Kepala Biro AUAK IAKN Kupang. Masing-masing jabatan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi institusi masing-masing.

Oleh karena itu, proses seleksi dirancang seketat mungkin untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang terpilih. Pelamar diwajibkan untuk mengunggah seluruh dokumen persyaratan secara lengkap melalui platform daring yang telah disediakan. Dokumen yang dimaksud meliputi surat lamaran, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, transkrip nilai, sertifikat diklat kepemimpinan, dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenag, Muhammad Zain, menekankan pentingnya kelengkapan dan kebenaran dokumen karena akan menjadi dasar seleksi administrasi.

Tahap awal seleksi adalah verifikasi administrasi dengan sistem gugur. Hanya pelamar yang dinyatakan lolos administrasi yang berhak melanjutkan ke tahap selanjutnya. Hasil seleksi administrasi direncanakan akan diumumkan pada 29 Juni 2026. Setelah itu, pelamar yang lolos akan mengikuti rangkaian seleksi kompetensi yang terdiri dari beberapa tahapan.

Pertama, penulisan makalah yang akan dilaksanakan pada 1 Juli 2026. Kedua, asesmen kompetensi yang akan berlangsung dari 2 hingga 4 Juli 2026. Ketiga, wawancara akhir yang dijadwalkan pada 10-11 Juli 2026. Seluruh rangkaian tersebut bertujuan untuk mengukur kompetensi manajerial, teknis, dan sosio-kultural para calon pejabat.

Selain itu, penilaian rekam jejak juga menjadi komponen penting dalam seleksi ini. Rekam jejak dinilai melalui portofolio yang diserahkan pelamar, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Muhammad Zain menjelaskan bahwa penggunaan portofolio ini bertujuan untuk memperkuat objektivitas penilaian dan memberikan gambaran komprehensif tentang pengalaman serta prestasi pelamar. Langkah ini sejalan dengan implementasi Manajemen Talenta di Kemenag, yang merupakan strategi untuk menarik, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi.

Dengan seleksi yang transparan dan objektif, Kemenag berharap dapat menempatkan individu yang paling kompeten pada posisi kepemimpinan. Pengumuman hasil akhir seleksi direncanakan pada 17 Juli 2026. Namun, jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga pelamar diimbau untuk terus memantau informasi terbaru melalui laman resmi Kemenag. Proses seleksi ini diharapkan dapat menghasilkan pejabat eselon II yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis yang mumpuni, tetapi juga integritas dan kepemimpinan yang kuat.

Hal ini penting untuk mendukung transformasi dan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Agama serta memperkuat peran perguruan tinggi keagamaan negeri dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul di bidang keagamaan





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Kemenag Seleksi Eselon II PNS Jabatan Tinggi Pratama Manajemen Talenta

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