Menteri Arifah Fauzi meluncurkan peta jalan pengasuhan anak jangka panjang 2027-2036. Langkah ini bertujuan memperkuat ekosistem keluarga dan kolaborasi lintas sektor demi tumbuh kembang optimal anak Indonesia.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan kesiapan pemerintah dalam menyusun Peta Jalan Pengasuhan Anak periode 2027 hingga 2036. Dokumen strategis ini dirancang untuk menjadi arah kebijakan utama dalam memperkuat ekosistem pengasuhan nasional di Indonesia, dengan fokus khusus pada peran fundamental keluarga. Penetapan roadmap tersebut diumumkan secara resmi pada Kamis, 19 November 2026, di Jakarta.

Momentum Strategis Kebijakan Nasional

Penyusunan Peta Jalan Pengasuhan 2027-2036 ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan komitmen bersama untuk membangun fondasi yang lebih kuat dalam pengasuhan anak. Menteri Arifah menjelaskan bahwa langkah ini menjadi momentum strategis untuk menjembatani kebijakan tingkat nasional dengan praktik nyata di tingkat keluarga. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan lingkungan pengasuhan yang optimal sejak dini.

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Keluarga dipandang sebagai fondasi awal pendidikan anak sekaligus sekolah pertama bagi perkembangan karakter mereka. Karena itu, penguatan peran keluarga memerlukan dukungan kebijakan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor yang sinergis. Pemerintah berjanji untuk memastikan akses terhadap pengetahuan, layanan, serta berbagai kebutuhan pendukung agar orang tua dan pengasuh dapat menjalankan perannya secara maksimal.

Forum seperti 2026 International Symposium on Early Childhood Education and Development (ECED) menjadi wadah penting untuk menyinergikan berbagai pihak. Dalam acara yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis, 19 November 2026 tersebut, pemerintah berharap kolaborasi dengan mitra seperti Tanoto Foundation dapat memperkuat terjemahan kebijakan menjadi praktik pengasuhan yang konkret dan berkelanjutan.

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Dampak Ilmiah Interaksi Orang Tua dan Anak

Professor of Developmental Cognitive Neuroscience dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Victoria Leong, menyoroti pentingnya kualitas interaksi antara anak dan orang tua. Ia menjelaskan bahwa kualitas interaksi ini berperan krusial dalam perkembangan otak, terutama pada masa awal kehidupan di mana otak anak membentuk koneksi antarsel saraf atau neuron dengan sangat pesat.

Leong menegaskan bahwa pada masa tersebut, otak anak mampu menciptakan hingga satu juta koneksi baru setiap detiknya. Koneksi-koneksi neural yang massif ini menjadi fondasi bagi kemampuan dasar seperti melihat, mendengar, bergerak, dan berkomunikasi. Kemampuan dasar ini kemudian mendukung perkembangan fungsi kognitif yang lebih kompleks seiring pertumbuhan anak.

Interaksi sederhana seperti kontak mata, merespons isyarat anak, dan berkomunikasi secara responsif terbukti membantu anak lebih siap menerima serta memproses informasi. Penelitian yang dilakukan Leong juga menunjukkan bahwa sinkronisasi interaksi semakin kuat ketika orang tua dan anak saling memberikan perhatian penuh, yang turut membangun kemampuan anak dalam mengelola emosi dan mengembangkan resiliensi.

Efektivitas Program Intervensi Praktis

Margaretha Ari Widowati, Country Head Tanoto Foundation Indonesia, menekankan perlunya menerjemahkan pengetahuan tumbuh kembang anak menjadi praktik sederhana sehari-hari. Program Rumah Anak SIGAP menjadi contoh nyata yang mendorong orang tua melakukan aktivitas seperti bermain bersama, membacakan cerita, dan merespons kebutuhan anak secara tepat.

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Berdasarkan evaluasi terhadap 22 pusat layanan Rumah Anak SIGAP, tercatat bahwa 48 persen anak yang pengasuhnya mengikuti program selama satu tahun berkembang sesuai tahapan usianya. Angka keberhasilan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak menerima intervensi, yaitu hanya mencapai 39 persen, yang membuktikan efektivitas pendekatan pengasuhan yang aktif.

Simposium ECED 2026 dengan tema From Science to Strong Starts: Harnessing the Power of Parenting in Early Childhood dihadiri oleh sekitar 200 peserta. Peserta tersebut terdiri atas akademisi, peneliti, praktisi, dan pakar perkembangan anak usia dini dari Indonesia serta negara lain seperti Singapura, Filipina, Tiongkok, dan India, menandakan urgensi global dalam isu pengasuhan berkualitas.

Visi Generasi Berkarakter dan Berkualitas

Menteri Arifah Fauzi menambahkan bahwa tanggung jawab mendukung tumbuh kembang anak tidak cukup hanya melalui investasi materi, tetapi juga membutuhkan pengasuhan, perlindungan, dan pendampingan yang berkualitas. Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, tetapi oleh seberapa baik kita mengasuh, melindungi, dan mendampingi anak agar menjadi generasi sehat, berkarakter, dan berdaya.