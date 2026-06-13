Kemdiktisaintek Dorong Mahasiswa Aktif Kelola Sampah dan Transisi Energi

Kemdiktisaintek mendorong mahasiswa berperan aktif dalam pengelolaan sampah dan transisi energi melalui program Aksara Mahasiswa dan inovasi teknologi ramah lingkungan, seperti mobil listrik eKarsa.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ( Kemdiktisaintek ) kembali menekankan peran aktif mahasiswa dalam menghadapi dua soal krusial nasional, yaitu pengelolaan sampah dan transisi energi . Dalam talkshow Indonesia Punya Kamu: Connecting Generations yang digelar di Universitas Gadjah Mada, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek , Fauzan Adziman, menyampaikan bahwa perguruan tinggi harus mampu menjadi motor penggerak inovasi yang menghubungkan riset dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Menurutnya, permasalahan sampah tidak sekadar lienzkan teknologi, tetapi melibatkan ekonomu, tata kelola, dan perubahan perilaku, sehingga memerlukan pendekatan holistik. Oleh karena itu, program Aksi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (Aksara Mahasiswa) diluncurkan untuk mengajak pelajar terjun ke masyarakat guna mengedukasi, memetakan masalah, serta membangun ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dimulai dari rumah tangga. Fauzan menegaskan mahasiswa tidak hanya sebagai kupastian teori, tetapi sebagai agen perubahan yang mampu memberikan solusi lapang.

Contoh nyata kolaborasi tersebut terlihat dalam inovasi eKarsa, mobil listrik yang dikembangkan tim peneliti UGM, yang menjadi bukti kemampuan perguruan tinggi dalam menghasilkan teknologi ramah lingkungan mendukung transisi energi nasional. Di sisi lain, Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufatur BRIN, Cuk Supriyadi Ali Nandar, menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak sumber sebagai langkah efisien. Ia menjelaskan, sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau biogas, sementara anorganik bisa didaur ulang untuk menambah nilai ekonomi, sekaligus mengurangi beban di tempat pembuangan akhir.

Sementara Wakil Rektor UGM Bidang Penelitian, Pengembangan Usaha, dan Kerja Sama, Danang Sri Hadmoko, menilai that perguruan tinggi harus melatih calon pemimpin yang mampu berpikir multidisiplin guna menjawab isu strategis seperti energi berkelanjutan. Melalui peningkatan riset penguatan talenta, Kemdiktisaintek berkomitmen memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat inovasi yang menghasilkan solusi nyata bagi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan mahasiswa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan menjadi fondasi terwujudnya pembangunan berkelanjutan inklusif di Indonesia





SonoraFM92 / 🏆 19. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kemdiktisaintek Mahasiswa Pengelolaan Sampah Transisi Energi UGM

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Barikade TNI-Polri Hentikan Langkah Massa Mahasiswa ke Bundaran HISejumlah aliansi mahasiswa, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), hingga Serikat Perempuan Indonesia

Read more »

Demo mahasiswa: Apa yang dituntut mahasiswa dalam demo #MenujuIndonesiaBangkrutMahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta tetap berkukuh menuju Bundaran HI, setelah polisi berupaya mengalihkan demo ke gedung DPR. Sekitar pukul 15.00 WIB, peserta unjukrasa berjalan kaki menuju Bundaran HI. Polisi berupaya mengalihkan demo mahasiswa ke depan gedung DPR.

Read more »

Barikade TNI-Polri Hentikan Langkah Mahasiswa ke Bundaran HISejumlah aliansi mahasiswa, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), hingga Serikat Perempuan Indonesia

Read more »

Pemprov Banten Gandeng Mahasiswa Kawal Pembangunan Daerah, Peran Strategis Kaum MudaPemprov Banten menggandeng mahasiswa sebagai mitra strategis mengawal pembangunan daerah. Mahasiswa Banten Bersatu siap berkontribusi aktif dalam perumusan kebijakan publik yang positif.

Read more »