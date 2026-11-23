Kemnendikdasmen dan Komisi X DPR RI menyerap aspirasi di Surabaya untuk memperkuat akreditasi dan akses pendidikan tinggi di Jawa Timur pada 20 November 2026.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemdiktisaintek bekerja sama dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI telah melaksanakan serapan aspirasi terkait penguatan mutu pendidikan tinggi di Jawa Timur. Kegiatan strategis ini resmi digelar di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDIKTI Wilayah VII yang berlokasi di Surabaya pada hari Jumat tanggal 20 November 2026. Acara tersebut menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk menyampaikan masukan penting demi meningkatkan kualitas institusi perguruan tinggi.

Kebijakan KIP Kuliah dan Penguatan Lembaga Akreditasi

Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco menegaskan bahwa program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah akan tetap dipertahankan sebagai instrumen utama dalam memperluas akses pendidikan tinggi. Program ini khususnya difokuskan untuk membantu mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan ekonomi kurang mampu agar dapat menempuh studi di bangku kuliah. Selain memastikan pemerataan akses, Badri Munir Sukoco juga menekankan urgensi penguatan kelembagaan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN-PT serta Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM. Kedua lembaga ini memegang peran krusial dalam menegakkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara nasional. Penguatan sistem akreditasi tersebut diharapkan mampu mendorong pengakuan kompetensi lulusan perguruan tinggi Indonesia di kancah internasional. Badri Munir Sukoco menyatakan bahwa BAN-PT dan LAM harus memastikan lulusan Indonesia memiliki kualitas yang diakui oleh negara lain. Dengan standar mutu yang terjamin, lulusan tidak hanya mampu bersaing di dalam negeri tetapi juga memiliki peluang karier yang luas di tingkat global.

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Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengemukakan bahwa komisi tersebut tengah membahas revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Revisi ini dilakukan melalui metode kodifikasi yang menyatukan tiga regulasi utama pendidikan di Indonesia. Tiga undang-undang yang menjadi dasar revisi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lalu Hadrian Irfani menjelaskan bahwa proses pembahasan revisi undang-undang masih berlangsung secara intensif di internal Komisi X DPR RI. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa hasil revisi mampu menjawab tantangan pendidikan masa kini serta kebutuhan di masa mendatang. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan sangat diperlukan agar regulasi baru bersifat relevan dan komprehensif.

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Standar Akreditasi dan Instrumen Penjaminan Mutu

Majelis Akreditasi BAN-PT Hendriko menjelaskan bahwa instrumen akreditasi baik dari BAN-PT maupun LAM mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau SN Dikti. Pedoman ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 beserta perubahannya melalui Permendiktisaintek Nomor 10 Tahun 2026. Penyusunan instrumen akreditasi juga merujuk pada Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau SAN Dikti yang menetapkan empat kriteria utama penilaian. Empat kriteria tersebut meliputi budaya mutu, relevansi Tridarma Perguruan Tinggi, akuntabilitas, dan diferensiasi misi. Selain standar nasional, Lembaga Akreditasi Mandiri atau LAM juga mempertimbangkan standar akreditasi internasional sesuai bidang keilmuan masing-masing. LAM additionally memperhatikan kebutuhan organisasi profesi serta masukan langsung dari pengguna lulusan. Dengan pendekatan yang luwes ini, instrumen akreditasi LAM dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik bidang keilmuannya. Sebaliknya, BAN-PT menggunakan satu instrumen seragam untuk seluruh program studi di seluruh Indonesia. Hendriko menambahkan bahwa Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 memberikan kewenangan penuh kepada LAM untuk menyusun dan menetapkan instrumen akreditasinya sendiri.

Dampak Nyata dan Tanggung Jawab Bersama

Kepala LLDIKTI Wilayah VII Dyah Sawitri menekankan bahwa akreditasi merupakan instrumen vital untuk menjaga mutu dan kelayakan program studi di perguruan tinggi. Evaluasi mutu harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, BAN-PT, dan LAM. Dyah Sawitri menyatakan bahwa mutu pendidikan tinggi adalah hak fundamental masyarakat yang harus dilindungi. Kapasitas perguruan tinggi perlu terus diperkuat agar mahasiswa mendapatkan perlindungan dan pengalaman belajar yang berkualitas. Upaya mewujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Kunjungan kerja spesifik ini dihadiri oleh perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta serta Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Provinsi Jawa Timur. Kehadiran berbagai pihak ini menegaskan komitmen kolektif dalam membangun ekosistem pendidikan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing global di Jawa Timur.