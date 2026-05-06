Kemdikdasmen Lakukan Verifikasi Lapangan Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupaya memenuhi standar lahan untuk pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi setelah mendapatkan skor verifikasi 70 dari tim Kemdikdasmen.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia melalui tim verifikasi dan validasi lapangan saat ini tengah melakukan peninjauan mendalam terhadap usulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah , Provinsi Kalimantan Selatan .

Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan bahwa infrastruktur pendidikan yang akan dibangun benar-benar tepat sasaran dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Kehadiran tim dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal atau Dirjen PAUD Dikdas dan PNFI menjadi angin segar bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Muhammad Yani, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kunjungan tim kementerian ini di Barabai.

Menurutnya, proses verifikasi ini sangat krusial untuk menentukan kelayakan daerah dalam menerima fasilitas pendidikan modern yang terintegrasi, yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi ekosistem belajar mengajar di Kalimantan Selatan. Dalam upaya mewujudkan sekolah impian tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mengajukan dua skenario utama.

Skenario pertama adalah pembangunan gedung sekolah baru yang direncanakan berlokasi di kawasan Desa Banua Jingah, sementara skenario kedua adalah melakukan konsolidasi terhadap sekolah-sekolah yang sudah ada atau existing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitas pendidikan. Muhammad Yani menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam menyediakan lahan tambahan yang diperlukan agar pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi ini dapat berjalan lancar tanpa kendala administratif maupun teknis.

Hal yang menjadi kebanggaan bagi pemerintah setempat adalah fakta bahwa dari seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, hanya dua kabupaten yang masuk dalam tahap verifikasi dan validasi calon sasaran SNT tahap pertama untuk tahun 2026, yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala. Hal ini menunjukkan bahwa Hulu Sungai Tengah dipandang memiliki potensi besar dan urgensi yang tinggi dalam pengembangan pendidikan terintegrasi di tingkat regional.

Sementara itu, perwakilan Tim Verval dari Kemdikdasmen, Minhajul Ngabidin, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki target ambisius pada tahun 2026 dengan membangun total 100 Sekolah Nasional Terintegrasi di seluruh Indonesia. Target tersebut dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pembangunan 50 sekolah dengan bangunan baru sepenuhnya dan 50 sekolah melalui proses upgrading atau peningkatan fasilitas dari sekolah yang sudah ada.

Terkait usulan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tim verifikasi menilai lokasi yang diajukan sangat strategis dan memiliki aksesibilitas yang mudah bagi masyarakat. Selain itu, kondisi geografis lahan dinilai aman karena tidak terdapat risiko bencana alam seperti tanah longsor, sehingga sangat layak untuk dijadikan area pendidikan. Namun, terdapat catatan penting mengenai luas lahan yang diusulkan. Saat ini, lahan yang tersedia adalah seluas 7 hektare, sedangkan syarat untuk pembangunan sekolah baru dalam skala nasional terintegrasi ideally mencapai 20 hektare.

Oleh karena itu, tim kementerian mendorong pemerintah daerah untuk memperluas area lahan agar sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Meskipun terdapat catatan mengenai luas lahan, skor hasil verifikasi untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah mencapai angka 70, yang mengindikasikan peluang besar untuk lolos dalam tahap pertama pembangunan tahun 2026. Minhajul Ngabidin menambahkan bahwa setelah tahapan verifikasi lapangan ini selesai, pihaknya akan membawa hasil temuan tersebut ke tingkat kementerian untuk dibahas lebih lanjut dan dikomunikasikan kembali dengan pemerintah daerah.

Target penetapan akhir mengenai sekolah mana saja yang akan dibangun dijadwalkan pada akhir Juli 2026, yang kemudian akan segera diikuti dengan proses perencanaan teknis dan pembangunan fisik pada tahun yang sama. Secara nasional, persaingan untuk mendapatkan fasilitas ini cukup ketat, di mana tercatat ada 125 usulan dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sementara kuota yang tersedia hanya untuk 100 sekolah.

Dengan komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam memenuhi kekurangan administratif dan teknis, diharapkan sekolah ini dapat terwujud demi mencetak generasi muda yang unggul dan kompetitif di masa depan





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sekolah Nasional Terintegrasi Kemdikdasmen Hulu Sungai Tengah Infrastruktur Pendidikan Kalimantan Selatan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

”Redaksi Yth”: Kecelakaan KeretaPerlu evaluasi menyeluruh untuk menumbuhkan sistem perkeretaan nasional yang cerdas, aman, dan terintegrasi.

Read more »

Disdik DKI Ungkap Kriteria Sekolah Swasta GratisSekolah yang dipilih harus memiliki izin operasional hingga akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan.

Read more »

Calon Siswa Sekolah Rakyat Menangis di Pelukan Seskab Teddy: Saya Mau Sekolah, PakPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Mensos Bilang Pembelian Sepatu Sekolah Rakyat Diserahkan ke SekolahTim pengadaan Kemensos menjelaskan skema tersebut diterapkan terutama pada tahap awal pelaksanaan program sekolah rakyat, yakni saat kebutuhan masuk sekolah dan masa MPLS.

Read more »

BNNP DKI libatkan Sekolah Rakyat dalam program 'Ananda Bersinar'Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta melibatkan Sekolah Rakyat dalam program unggulannya, Ananda Bersinar (Aksi Nasional Anti Narkotika ...

Read more »

Program Revitalisasi Sekolah 2026: Upaya Pemerintah Tingkatkan Kualitas Infrastruktur Pendidikan NasionalPemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah pada 2026 dengan prioritas pada wilayah bencana dan daerah 3T.

Read more »