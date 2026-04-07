Kembang Api Ganggu Pendaratan di Paris-Orly, Influencer Kolombia Dihukum Akibat Prank di Pesawat

Insiden kembang api di dekat Bandara Paris-Orly menyebabkan gangguan pendaratan pesawat EasyJet. Sementara itu, seorang influencer asal Kolombia mendapat hukuman dari maskapai Avianca karena melakukan prank kentut di dalam pesawat.

Insiden menegangkan terjadi di Bandara Paris-Orly pada Minggu sore, 5 April 2026, ketika sebuah pesawat EasyJet gagal melakukan pendaratan akibat gangguan yang disebabkan oleh kembang api . Peristiwa ini memaksa pilot untuk mengambil tindakan cepat dan mengalihkan penerbangan ke landasan pacu yang berbeda. Kejadian ini menjadi sorotan utama karena dampaknya terhadap jadwal penerbangan dan potensi bahaya yang ditimbulkan.

Menurut laporan, pilot EasyJet terkejut melihat belasan ledakan kembang api terjadi di dekat bandara. Asap tebal yang dihasilkan menghalangi pandangan pilot, membuat pendaratan menjadi tidak memungkinkan di landasan pacu 3. Pilot kemudian mengambil tindakan dengan menekan tuas gas dan meningkatkan kecepatan untuk kembali naik ke udara, sambil berusaha menghubungi menara kontrol. Situasi ini mengakibatkan kekacauan di udara, dengan pesawat berputar-putar di sekitar daerah seperti Essonne, Sénart, dan Val-de-Marne. Untungnya, setelah penundaan singkat, pilot berhasil mendarat dengan selamat di landasan pacu 4, berkat arahan dari petugas pengendali lalu lintas udara.\Penjelasan lebih lanjut mengungkapkan bahwa penyebab gangguan tersebut adalah pesta pernikahan yang meriah. Para tamu pernikahan merayakan dengan menembakkan kembang api di sudut Rue Lamartine dan Rue du 8-Mai-1945 di Villeneuve-le-Roi, yang lokasinya dekat dengan landasan pacu 3. Insiden ini melibatkan sekitar 15 mobil yang membawa tamu. Juru bicara EasyJet mengonfirmasi bahwa pilot mengikuti prosedur 'go around' sebagai tindakan pencegahan karena adanya dugaan kembang api di sekitar landasan pacu. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan penumpang selalu menjadi prioritas utama maskapai. Landasan pacu 3 sempat ditutup hingga sekitar pukul 7 malam sementara penyelidik melakukan investigasi untuk memastikan keamanan dan mencegah terulangnya kejadian serupa. Insiden ini menyoroti pentingnya koordinasi antara pihak maskapai, pengelola bandara, dan pihak berwenang untuk memastikan keselamatan penerbangan.\Dalam berita terpisah, seorang influencer asal Kolombia, Yeferson Cossio, mendapat sorotan negatif akibat melakukan prank kentut di dalam pesawat Avianca. Insiden ini terjadi pada 11 Maret 2026 dalam penerbangan dari Bogota ke Madrid. Cossio memicu alat yang mengeluarkan bau kimia menyengat di dalam kabin pesawat, yang menyebabkan gangguan dan ketidaknyamanan bagi penumpang dan awak. Akibat perbuatannya, maskapai Avianca mengakhiri kontrak pengangkutan Cossio, membatalkan penerbangan pulangnya, dan berencana menempuh jalur hukum. Tindakan Cossio dianggap melanggar aturan dan membahayakan kenyamanan serta keselamatan penerbangan. Maskapai menegaskan kembali komitmennya untuk menindak tegas perilaku penumpang yang mengganggu dan membahayakan, serta menyerukan penerapan undang-undang yang lebih ketat untuk mengatasi masalah ini. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya etika dan tanggung jawab penumpang selama penerbangan, serta konsekuensi serius yang dapat timbul dari perilaku yang tidak pantas





