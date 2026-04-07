Kembang Api Gagalkan Pendaratan EasyJet di Paris-Orly dan Prank Kentut di Pesawat: Sorotan Keselamatan Penerbangan

Insiden kembang api di dekat Bandara Paris-Orly memaksa pesawat EasyJet membatalkan pendaratan, sementara seorang influencer Kolombia terlibat dalam prank kentut di dalam pesawat Avianca, menyoroti tantangan keselamatan penerbangan.

Insiden menegangkan terjadi di Bandara Paris-Orly ketika sebuah pesawat EasyJet terpaksa membatalkan pendaratan akibat gangguan yang disebabkan oleh kembang api . Peristiwa ini terjadi pada Minggu sore, 5 April 2026, sekitar pukul 17.40 waktu setempat. Pilot pesawat terkejut oleh belasan ledakan kembang api yang meletus di dekat bandara, menciptakan kepulan asap tebal yang menghalangi pandangan dan membuat pendaratan menjadi tidak memungkinkan.

Situasi darurat ini memaksa pilot untuk melakukan manuver cepat, meningkatkan kecepatan pesawat untuk naik kembali ke udara dan segera menghubungi menara kontrol. Akibatnya, beberapa penerbangan yang dijadwalkan tiba di Bandara Paris-Orly dialihkan, dan landasan pacu 3 ditutup sementara untuk penyelidikan. Kejadian ini memberikan dampak signifikan pada jadwal penerbangan dan menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan penerbangan. Insiden ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang efektif antara pilot, pengontrol lalu lintas udara, dan otoritas bandara untuk memastikan keselamatan penumpang dan awak pesawat. Menara kontrol kemudian mengaktifkan prosedur darurat dan menutup landasan pacu 3 sampai sekitar pukul 7 malam. Penyelidik segera dikirim ke lokasi untuk mengidentifikasi penyebab gangguan sebelum mengungkap sumber masalah. Kejadian ini memberikan pengingat akan pentingnya kesadaran publik terhadap keselamatan penerbangan dan perlunya tindakan pencegahan untuk menghindari insiden serupa di masa depan. EasyJet, dalam tanggapannya, mengonfirmasi bahwa pilot telah berhasil mendarat dengan selamat di Paris-Orly setelah pengalihan ke landasan pacu 4. Juru bicara EasyJet menekankan bahwa pilot telah terlatih untuk melakukan 'go around' sebagai tindakan pencegahan dan sesuai dengan prosedur keselamatan. Keselamatan penumpang dan awak pesawat tetap menjadi prioritas utama maskapai penerbangan. \Selain insiden kembang api, berita ini juga menyoroti kasus influencer asal Kolombia, Yeferson Cossio, yang terlibat dalam prank kentut di dalam pesawat Avianca. Insiden tersebut terjadi pada 11 Maret 2026 dalam penerbangan dari Bogota ke Madrid. Cossio memicu alat yang melepaskan bau kimia yang menyengat di dalam kabin pesawat selama penerbangan. Tindakan ini dianggap mengganggu lingkungan di dalam pesawat dan memaksa maskapai mengambil tindakan tegas. Avianca, dalam menanggapi insiden tersebut, mengakhiri kontrak pengangkutan Cossio dan membatalkan penerbangan pulangnya. Maskapai juga berencana untuk mengambil tindakan hukum terhadap influencer tersebut. Maskapai menjelaskan bahwa tindakan Cossio melanggar ketentuan kontrak terkait dengan perilaku yang memengaruhi keselamatan, kenyamanan, ketertiban, dan disiplin di dalam pesawat. Maskapai juga menyoroti bahwa pelepasan bau kimia selama penerbangan jarak jauh dapat menimbulkan kekhawatiran serius di antara penumpang dan awak kabin, serta mempersulit respons keselamatan dalam situasi darurat. Kejadian ini menjadi contoh nyata dari tantangan yang dihadapi maskapai penerbangan dalam menghadapi perilaku penumpang yang tidak tertib dan berdampak buruk terhadap keselamatan penerbangan. Maskapai penerbangan secara tegas menolak perilaku apapun yang membahayakan keselamatan operasionalnya atau mengganggu pengalaman penumpang dan personel layanan di dalam pesawat. Insiden ini juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap perilaku penumpang yang tidak tertib. Maskapai penerbangan mengimbau pemerintah untuk mengimplementasikan undang-undang yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini, demi menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang. \Kedua insiden ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keselamatan penerbangan dan perlunya kerjasama dari berbagai pihak untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Kembang api yang mengganggu pendaratan pesawat dan prank kentut di dalam pesawat adalah contoh konkret dari potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan penerbangan. Pihak berwenang dan maskapai penerbangan perlu terus meningkatkan koordinasi dan prosedur keselamatan. Selain itu, penumpang juga diharapkan untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka selama penerbangan. Kesadaran akan keselamatan penerbangan dan kepatuhan terhadap aturan merupakan kunci untuk menjaga keamanan dan kenyamanan semua penumpang. Kedua insiden ini memberikan pengingat bahwa keselamatan penerbangan adalah tanggung jawab bersama, yang melibatkan pilot, pengontrol lalu lintas udara, maskapai penerbangan, otoritas bandara, dan penumpang. Hanya dengan kerjasama yang erat, kita dapat menciptakan lingkungan penerbangan yang aman dan terjamin





