Kembalinya Mbappe Jadi Kunci Prancis Lawan Turki di Nations League

Timnas Prancis siap hadapi Turki dengan Kylian Mbappe yang pulih dari cedera. Kehadiran bintang Real Madrid ini vital untuk lolos ke perempat final UEFA Nations League musim 2026/2027.

Tim nasional Prancis akan menghadapi timnas Turki pada hari Minggu dalam laga krusial pekan keenam UEFA Nations League musim 2026/2027. Pertemuan penting ini diselenggarakan di Stadion Matmut Atlantique, Kota Bordeaux, dan menjadi penentu bagi kedua negara dalam upaya meraih tiket menuju babak perempat final kompetisi bergengsi tersebut. Kemenangan mutlak diperlukan oleh Les Bleus untuk memperbaiki posisi mereka di Grup Satu Divisi Pertama.

Strategi Serangan Zidane dengan Mbappe

Kylian Mbappe dipastikan akan bermain di lini serang bersama dengan dukungan penuh dari Michael Olise dan Bradley Barcola. Keputusan pelatih Zinedine Zidane ini diambil setelah sang kapten menunjukkan pemulihan kondisi fisik yang signifikan. Kehadiran trio serangan ini diharapkan dapat memecah pertahanan keras Turki dan membawa hasil positif bagi Prancis di depan penonton kandang.

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Proses Pemulihan Cedera Paha Belakang

Bintang Real Madrid tersebut mengikuti sesi latihan sore timnas Prancis yang digelar di Stadion Matmut Atlantique, menjadikannya perkembangan paling menonjol dalam persiapan Les Bleus. Ia kembali berlatih bersama rekan-rekannya setelah absen dari laga kontra Italia karena sakit pada otot bagian belakang paha. Absensinya pada laga Kamis di Stadion San Siro menjadi tantangan besar bagi timnas Prancis saat itu.

Konfirmasi Zidane Mengenai Rencana Latihan

Zinedine Zidane menegaskan keyakinannya akan kemungkinan mengandalkan Kylian Mbappe pada laga mendatang melawan Turki. Pelatih legendaris ini menjelaskan bahwa keputusan untuk mengistirahatkan pemainnya saat melawan Italia merupakan bagian dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Zidane berharap Mbappe benar-benar siap secara fisik untuk bermain penuh pada hari Minggu nanti.

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Dampak Kekalahan terhadap Italia di San Siro

Timnas Prancis memasuki fase sangat krusial setelah peluangnya di Grup Satu Divisi Pertama terganggu akibat kekalahan dari Italia dengan skor 3-1 pada hari Jumat. Hasil tersebut mengakhiri catatan tanpa kekalahan bagi pelatih Zinedine Zidane sejak ia memegang kendali teknis Les Bleus pada Juli lalu. Dua kali juara dunia tersebut merasa sangat kehilangan kontribusi Kylian Mbappe dalam laga tersebut.

Momentum Baru Zinedine Zidane di Prancis

Karier awal Zinedine Zidane bersama timnas Prancis mendapat perhatian besar mengingat ia menggantikan pelatih Didier Deschamps dengan harapan mengembalikan tim ke podium juara. Pelatih tersebut memulai perjalanannya dengan kemenangan atas Turki di kandang lawan dengan skor 1-0 pada 25 September lalu. Kylian Mbappe sempat mencetak gol kemenangan dalam laga tersebut sebelum mengalami cedera lutut yang membuatnya absen dari jeda internasional sebelumnya.