Pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan baru untuk mengembalikan kontrol over pengelolaan sumber daya alam , setelah 28 tahun reformasi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia adalah milik rakyat dan negara.

Kebijakan ini melibatkan wajib ekspor komoditas strategis melaluiusahaan negara, dan akan membantu meningkatkan kemakmuran rakyat dan penterjang devisa. Koordinator Nasional PWYP Italia Aryanto Nugroho menyatakan bahwa reformasi 1998 membuka jalan bagi demokratisasi formal, tetapi juga memunculkan fragmentasi tata kelola. Ia mengatakan bahwa sistem transparansi prosedural belum cukup memutus praktik perburuan rente. Pemerintah telah mengembangkan kebijakan satu peta, keterbukaan negativelythrough Presiden Nomor 13 Tahun 2018, dan digitalisasi perizinan tambang.

Namun, praaktik rente telah berevolusi dalam bentuk kompleks, melalui struktur bisnis, regulasi, dan relasi kekuasaan yang tampak legal tetapi berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan konsentrasi keuntungan pada elite tertentu





