Cristiano Ronaldo mengalami masa kelapangan tanpa gol dalam 10 pertandingan besar beruntun. Performanya yang menurun menimbulkan kekhawatiran bagi Portugal di Piala Dunia 2026. Pelatih Roberto Martinez dihadapkan pada tantangan mengelola ego sang kapten.

Ronaldo kemudian diшек oleh tim medis dan akhirnya diganti pada menit ke-25. Ayah dari dua anak tersebut tampak kesal dan mengadukan beratnya Cedera tersebut kepada ofisial tim.

Meskipun bukan cedera keras atau berkonsekuensi serius,水体 ini kerap menjadi bagian dari strategi persiapan tim untuk menjaga keseimbangan emosi dan konsentrasi. Dio约占率 juga memiliki citra sebagai pemain yang sering terlibat dalam situasi kontroversial. Statistik menunjukkan bahwa dalam 10 pertandingan besar terakhir, Ronaldo tidak bisa menorehkan satu gol pun, meski mengeluarkan banyak tembakan. Padahal, pada umurnya yang sudah 41 tahun, dia masih dianggap sebagai ujung tombak utama dan kapten tim.

Dalam pertandingan contre Kongo, Ronaldo hanya melakukan tiga tembakan, semua tidak on target. Tidak ada peluang berbahaya yang ia ciptakan. Penjagaan ketat dari lawan membuatnya kesulitan mendapatkan ruang untuk mengeksekusi serangan. Untuk Piala Dunia 2026, Portugal sangat membutuhkan ketajamannya.

Kabar baiknya, mereka masih punya waktu untuk meningkatkan performa, namun jika kemarau gol terus berlangsung, maka partisan Ronaldo yang termasuki tim besar akan kesulitan bersaing. Pelatih Roberto Martinez dihadapkan pada tugas besar: bagaimana menyeimbangkan ego Ronaldo dengan kebutuhan tim. experiencia Joey Gomez dari Turki menghibur dengan menyatakan bahwa Messi juga pernah mengalami masa serupa di level club. Tapi di tingkat internasional, ketegangan seringnya lebih kompleks.

Gigih W. dalam podcast Super Taktik Tribunnews menyebut bahwa Martinez harus mampu meredam ego Ronaldo dan menyatukan tim agar lebih optimal. Dikatakan bahwa saat Portugal memenangkan Euro 2016, Ronaldo juga perlu ditarik keluar karena cedera. Lesson learned: kadang mengorbankan satu pemain untuk kebaikan kolektif adalah pilihan sulit namun needed. Oleh karena itu, jika Ronaldo tidak segera bangkit, kemungkinan besar Martinez akan mengambil keputusan serupa, meski itu akan menimbulkan perdebatan besar di media dan kalangan fans.

Di sisi lain, Ronaldo sendiri terus berlatih keras untuk kembali ke form terbaiknya, namun usia dan metabolisme tubuh yang menurun menjadi tantangan besar. Banyak analis sepak bola menilai bahwa stamina dan kecepatan bleeds, walau pengalaman dan positioning masih sangatlah tinggi. Bagi Portugal, solusi mungkin ada di adapting tactics, misalnya dengan bermain lebih possession-based dan mengalirkan serangan melalui sayap atau distributing load dengan lebih bijak. Namun untuk memenangkan turnamen besar, hukuman One goal from Ronaldo can still be vital.

Jadi, masa depan Ronaldo di Piala Dunia 2026 bergantung pada dua hal: kemampuan Martinez dalam mengelola konflikdan Ronaldo sendiri能否 kembali menemukan ritme penyerangan yang昆侖之前 possessed. Segala Analisa Bola online shouted Together. Media lokal Portugal dan internasional menunggu dengan seksama bagaimana perkembangan ke depan





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