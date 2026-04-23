Kemarahan Publik Memuncak: Aksi Demonstrasi Besar Ancam Kalimantan Timur

Kontroversi mobil dinas mewah dan renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp 25 miliar memicu aksi demonstrasi besar di Kalimantan Timur, terinspirasi dari gerakan serupa di Pati. Minimnya anggaran untuk program RTLH memperparah kemarahan publik.

Gelombang kemarahan publik di Kalimantan Timur memuncak terkait kontroversi mobil dinas mewah dan rencana renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp 25 miliar. Ribuan warga bersiap turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar yang terinspirasi dari gerakan serupa di Pati, Jawa Tengah.

Posko Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim telah dipenuhi donasi logistik dari berbagai daerah, termasuk Balikpapan dan Tenggarong, menunjukkan dukungan luas terhadap aksi ini. Polemik ini bermula dari pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengenai persetujuan anggaran renovasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, pernyataan tersebut kemudian diperiksa ulang oleh tim Kemendagri setelah mendapat perhatian nasional.

Gubernur sebelumnya mengklaim bahwa seluruh anggaran telah melalui prosedur resmi, termasuk pembahasan di TAPD, DPRD, dan persetujuan Kemendagri, dengan alasan renovasi diperlukan karena rumah jabatan telah lama tidak ditempati dan membutuhkan perbaikan signifikan. Rincian anggaran menunjukkan alokasi sebesar Rp 12 miliar untuk rumah jabatan gubernur dan Rp 4,9 miliar untuk rumah jabatan wakil gubernur, serta Rp 8,2 miliar untuk penataan ruang kerja di kantor gubernur.

Kontroversi ini semakin memanas setelah Gubernur Rudy Mas’ud juga dikritik karena membeli mobil dinas Range Rover Autobiography LWB PHEV seharga Rp 8,5 miliar, yang kemudian dikembalikan setelah mendapat tekanan publik. Bahkan Presiden Prabowo Subianto turut memberikan sindiran terkait pembelian mobil mewah tersebut. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim merencanakan aksi demonstrasi besar pada 21 April, dengan lebih dari 4.075 orang telah mendaftar untuk berpartisipasi. Kapolresta Samarinda telah menyatakan komitmen untuk mengawal aksi secara humanis dan persuasif.

Situasi ini diperburuk oleh minimnya anggaran untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin, yang justru mengalami penyusutan drastis dari target awal 500 unit menjadi hanya 11 unit. Kontras antara kemewahan fasilitas pejabat dan keterbatasan bantuan bagi warga miskin menjadi pemicu utama kemarahan publik. Selain itu, dilaporkan adanya represi terhadap empat jurnalis saat aksi demonstrasi berlangsung, yang turut memicu kecaman dari berbagai pihak





