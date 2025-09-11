Kemarahan di Papua: Kematian Pemuda Dicurigai Berakhir Akibat Penganiayaan Polisi

Kematian Viktor Bernadus Deyal, pemuda asli Papua yang diduga dianiaya polisi di Yahukimo, memicu kemarahan warga. Mereka menuntut keadilan dan konsekuensi hukum atas kematian yang tragedi yang mirip dengan kasus Tobias Silak sebelumnya.

Kematian seorang pemuda asli Papua bernama Viktor Bernadus Deyal pada 3 September lalu memicu kemarahan warga Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo , Papua Pegunungan. Dugaan penganiayaan yang dilakukan sejumlah polisi hingga mengakibatkan kematian Viktor tanpa alasan hukum menjadi pemicu protes besar-besaran.

Sehari setelah makamnya, pihak keluarga bersama ratusan warga membopong jenazah Viktor dengan berjalan kaki ke kantor Polres Yahukimo menuntut keadilan: hukuman pidana bagi para polisi yang dilaporkan telah menghilangkan nyawa Viktor. Kepala Polres Yahukimo, AKBP Zet Saalino, di hadapan massa menyatakan rasa 'prihatin' atas kematian Viktor. Ia menjanjikan akan mengusut anak buahnya yang diduga terlibat dalam pembunuhan Viktor, termasuk 'menonaktifkan Kepala Polsek Dekai selama investigasi internal'. Peristiwa serupa pernah terjadi di Yahukimo pada Agustus 2024, di mana seorang pemuda bernama Tobias Silak meninggal dunia akibat luka tembak di kepala, diduga dilepaskan oleh anggota kepolisian. Tobias sempat dituduh sebagai anggota milisi pro-kemerdekaan TPNPB tetapi tuduhan tersebut dibantah oleh keluarga dan Badan Pengawas Pemilu Yahukimo, tempat Tobias bekerja. Mereka menegaskan dia merupakan warga sipil yang bekerja sebagai pegawai Bawaslu sebelum kematiannya. Dalam kasus Tobias, satu anggota Brimob dituntut atas pembunuhan, sementara tiga polisi lain dari satuan yang sama dituntut atas pasal 'kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang'. Persidangan kasus Tobias di Pengadilan Negeri Wamena telah mencapai tahap pemeriksaan saksi. Mengutip kematian Viktor dan Tobias, warga di Yahukimo menyatakan 'nyawa orang asli Papua mudah sekali dibunuh'. 'Salah sedikit, kami dituduh mencuri, mengambil barang orang. Kami tidak punya jaminan hukum. Kami bisa langsung ditembak,' ujar Gideon, seorang teman Viktor. Viktor, laki-laki berusia 29 tahun, telah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Istrinya dan anaknya tinggal di Kabupaten Jayapura. Di Yahukimo, setiap hari Viktor menghabiskan waktunya untuk berkebun, sumber penghasilannya untuk ibunya dan adiknya. Pada masa mudanya, Viktor aktif bermain sepak bola untuk kesebelasan Ukam FC, tim yang berpartisipasi dalam berbagai turnamen di pegunungan Papua hingga ke Jayapura. Selasa, 2 September malam, menjadi pertemuan terakhir Eduard dengan Viktor. Kurang dari 24 jam setelah pertemuan itu, Eduard kembali melihat Viktor, namun kali ini sang kakak tak lagi bernyawa terbaring di salah satu ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Dekai. Sebelum meninggal, Viktor berada di rumah milik pamannya yang berjarak sekitar 30 meter dari kantor Polsek Dekai. Menurut kerabat Viktor, Yunani Balyo, Viktor sempat melihat video berisi aspirasi kemerdekaan Papua di ponselnya saat sedang minum minuman keras. 'Dengan seketika dia keluar rumah, lalu dia sampaikan di depan Polsek bahwa 'kami Papua sudah mau merdeka',' ujar Yunani. 'Kamu pulang,' kata Yunani menirukan perkataan Viktor kepada sejumlah polisi di halaman Polsek Dekai. Yunani memandang pernyataan itu sebagai pemicu kematian Viktor. Menurutnya, polisi menanggapi perkataan Viktor secara serius dan lalu menangkap Viktor. Yunani mengatakan, 'tidak menutup kemungkinan, di dalam hati setiap orang Papua mau Papua merdeka'. Setelah ditangkap, polisi memasukkan Viktor ke dalam mobil patroli. Viktor dibawa berkeliling Dekai dengan pengawalan beberapa mobil aparat lainnya. Pada 3 September malam, otoritas RSUD Dekai menghubungi Ketua Ikatan Suku Una-Ukam, Efesus Balyo dan juga mendatangi ibu Viktor. Pihak rumah sakit mengabarkan kematian Viktor. 'Sampai di rumah sakit kami lihat bekas pukulan di kepala, tangan patah, badan, mulut, gigi, semua mereka iris,' kata Yunani. Pihak keluarga yang dihubungi mengklaim, Viktor membawa batu ketika itu dan polisi berusaha menangkap Viktor yang diduga 'melawan dan berusaha kabur'. Pada 4 September, pagi hari setelah keluarga mengetahui kematian Viktor, ratusan warga, termasuk perempuan dan anak, berjalan kaki untuk mendatangi kantor Polres Yahukimo. Mereka membawa serta jenazah Viktor. Keluarga membopong jenazah Viktor di atas tandu yang mereka buat dari empat batang kayu dan membelitkan kain ke jenazah Viktor. Setelah perundingan, kepolisian membuka pagar kantor mereka.





Justice Papua Papua Polisi Penganiayaan Viktor Bernadus Deyal Yahukimo Keadilan Kematian

