Kemacetan Parah di Jalan Medan Merdeka Selatan Gara-gara Aksi Mahasiswa, Polisi Tutup Jalan Dua Arah

Penutupan total Jalan Medan Merdeka Selatan oleh polisi menggunakan barrier setinggi tiga meter imbas aksi mahasiswa yang bertahan menyebabkan kemacetan di kawasan Balai Kota Jakarta. Pengendara dialihkan ke Jalan H. Agus Salim dan MH Thamrin.

Kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan sekitar Balai Kota DKI Jakarta hingga perempatan Tugu Air Mancur Patung Kuda menjadi titik kemacetan parah akibat aksi mahasiswa yang bertahan di lokasi.

Polisi menutup total jalan dua arah di lokasi tersebut menggunakan barrier hitam setinggi tiga meter. Penutupan ini memaksa pengendara kendaraan roda dua dan empat untuk dialihkan ke Jalan H. Agus Salim di seiap kawasan serta ke Jalan MH Thamrin saat bergerak ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan. Massa mahasiswa yang terlihat di lokasi tidak mencapai ratusan orang dan mereka mengenakan almamater berwarna biru muda.

Berita terkini menyebutkan masih ada gabungan mahasiswa yang berangsur mendatangi kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan untuk bergabung dengan kelompok yang sudah bertahan. Situasi dinamis tersebut membuat arus lalu lintas di sekitar pusat kota menjadi sangat padat sepanjang siang hari. Diberitakan bahwa aksi tersebut awalnya dipicu oleh kepentingan tertentu kelompok mahasiswa namun kini polisi采取 tindakan preventif dengan menutup akses jalan utama untuk menghindari konflik dan mengamankan area sekitarnya.

Banyak pengendara yang harus memilih rute alternatif yang lebih lama dan menambah waktu tempuh mereka. Di sisi lain, beberapa warga sekitar mengeluh karenaConfig akses ke pusat kota menjadi terhambat dan ventilation udara di jalan yang dijadikan pengalihan terasa lebih padat. Meski demikian, aparat keamanan tetap memprioritaskan keamanan dan ketertiban umum di daerah yang dalam waktu singkat difokuskan untuk demonstrasi





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Kemacetan Jakarta Aksi Mahasiswa Jalan Medan Merdeka Selatan Penutupan Jalan Polisi Balai Kota DKI Tugu Air Mancur Patung Kuda

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