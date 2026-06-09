Kemacetan di Sekitar Stasiun: Bukan Sekadar Jalan Sempit

Analisis mendalam tentang penyebab kemacetan di sekitar stasiun kereta api di Indonesia, mulai dari lemahnya integrasi antarmoda hingga perilaku pengguna jalan, serta solusi yang diperlukan.

Kemacetan di depan stasiun bukan semata soal jalan sempit. Lemahnya integrasi antarmoda dan koordinasi banyak pihak membuat masalah terus berulang. Tidak ada satu pihak yang bisa ditunjuk sebagai penyebab tunggal kemacetan di sekitar stasiun.

Persoalan ini merupakan akumulasi masalah tata ruang, transportasi, dan penegakan aturan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pemerintah daerah bertanggung jawab menata kawasan sekitar stasiun, termasuk trotoar, pedagang kaki lima (PKL), parkir, angkutan umum, serta pengaturan lalu lintas. Ketika trotoar dipenuhi pedagang dan kendaraan, pejalan kaki terpaksa turun ke jalan, memperlambat arus lalu lintas. Di sisi lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan KAI Commuter bertanggung jawab memastikan akses keluar-masuk stasiun terhubung baik dengan moda transportasi lain.

Namun, peningkatan jumlah penumpang belum sepenuhnya diimbangi perbaikan akses dan integrasi antarmoda. Pengguna jalan juga memiliki tanggung jawab. Kebiasaan berhenti sembarangan, melawan arus, dan memilih titik jemput yang tidak resmi membuat kemacetan semakin sulit diatasi. Karena itu, solusi hanya akan berhasil jika seluruh pihak bekerja bersama.

Kasus Stasiun Palmerah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak otomatis menghilangkan kemacetan. Kawasan tersebut sudah memiliki jembatan penyeberangan orang (JPO), halte, dan shelter penjemputan, tetapi kondisi lalu lintas masih semrawut. Masalah utamanya terletak pada perilaku pengguna dan pengelolaan kawasan. Banyak penumpang memilih dijemput tepat di pintu keluar stasiun karena dianggap lebih praktis dibandingkan dengan berjalan menuju shelter resmi yang sudah tersedia.

Akibatnya, ojek daring, taksi, dan kendaraan pribadi berkumpul di titik yang sama. Ruang jalan yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas berubah menjadi lokasi naik-turun penumpang. Kondisi ini memicu antrean kendaraan hampir setiap hari. Artinya, revitalisasi fisik harus dibarengi pengawasan, penegakan aturan, dan desain kawasan yang benar-benar memudahkan perpindahan penumpang.

Tanpa itu, kemacetan akan tetap bertahan meski fasilitas terus ditambah. Integrasi antarmoda merupakan kunci utama mengurai kemacetan di sekitar stasiun. Banyak warga harus menggunakan kendaraan pribadi atau ojek daring karena tidak tersedia angkutan pengumpan yang menjadi penghubung dari lingkungan permukiman ke stasiun. Jika sambungan ini tidak tersedia, warga akan terus bergantung pada kendaraan pribadi, membuat area sekitar stasiun dipenuhi kendaraan yang mengantar maupun menjemput penumpang.

Akibatnya, kemacetan berpindah dari jalan utama ke pintu stasiun. Penyediaan halte bus, jalur pejalan kaki, serta jaringan pejalan kaki yang nyaman sama pentingnya dengan pembangunan rel dan kereta. Tanpa integrasi tersebut, kapasitas transportasi massal tidak akan optimal. Kemacetan di sekitar stasiun tidak hanya disebabkan infrastruktur yang kurang memadai.

Perilaku sebagian pengguna jalan juga berkontribusi besar terhadap kesemrawutan lalu lintas. Di Serpong, misalnya, warga mengeluhkan banyak pengendara motor melawan arus demi mencapai stasiun lebih cepat. Sopir angkutan umum juga sering berhenti di badan jalan untuk menunggu penumpang. Fenomena serupa terjadi di berbagai stasiun lain.

Pengguna kendaraan memilih berhenti di lokasi terdekat dengan pintu keluar, sementara penumpang lebih memilih titik jemput yang dianggap praktis meski mengganggu arus lalu lintas. Karena itu, penegakan hukum tetap diperlukan. Operasi Patuh Jaya yang menyasar pelanggaran seperti melawan arah menunjukkan bahwa perubahan perilaku harus berjalan beriringan dengan perbaikan infrastruktur agar kemacetan dapat berkurang secara berkelanjutan. Langkah pertama adalah memperjelas pembagian tanggung jawab.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT KAI, KAI Commuter, operator angkutan umum, hingga pengembang kawasan harus bekerja dalam satu rencana yang sama. Penyediaan jalur pejalan kaki, serta kawasan berorientasi transit harus menjadi prioritas di sekitar stasiun yang terus tumbuh. Penegakan aturan parkir, lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas tidak cukup ditertibkan sesaat, melainkan harus diawasi secara berkelanjutan. Pengalaman Blok M menunjukkan, ketika integrasi transportasi, ruang publik, dan akses pejalan kaki berjalan baik, masyarakat lebih tertarik menggunakan angkutan umum.

Model serupa dapat menjadi pelajaran untuk kawasan stasiun lain agar kemacetan tidak terus berulang dari tahun ke tahun. Dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pihak, kemacetan di sekitar stasiun bukanlah masalah yang mustahil diatasi. Perlu ada komitmen untuk mengubah kebiasaan, memperbaiki tata ruang, dan memperkuat integrasi antarmoda sehingga transportasi massal menjadi pilihan utama dan kemacetan dapat diminimalkan secara signifikan





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Kemacetan Stasiun Integrasi Antarmoda Transportasi Publik Penegakan Hukum

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