Kelurahan Pulau Harapan dan FKG UI Gelar Pelatihan Kesehatan Gigi dan Mulut

Kelurahan Pulau Harapan bersama FKG UI melatih 36 peserta dokter kecil dan guru tentang kesehatan gigi dan mulut di Kepulauan Seribu, Kamis (12/11/2026).

Pemerintah Kelurahan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, bersama Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia ( FKG UI) menggelar pelatihan kesehatan gigi dan mulut di Jakarta pada Kamis, 12 November 2026. Kegiatan tersebut menyasar pelajar di Pulau Harapan dan bertujuan membekali mereka dengan pengetahuan dasar untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut sejak usia sekolah.

Kegiatan ini melibatkan 36 peserta yang terdiri dari 25 dokter kecil dan 11 guru. Mereka mengikuti penyuluhan kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian dari kegiatan Kerja Sosial (Kersos) FKG UI yang dilaksanakan di pulau tersebut.

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Materi Pelatihan Kesehatan Gigi bagi Guru dan Dokter Kecil

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kemampuan guru dan dokter kecil dalam menyampaikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Kepala Bidang Acara Kersos FKG UI, Kanya Habibah Pramesti, menjelaskan bahwa fokus kegiatan ini adalah membekali peserta agar mampu mengajarkan kembali materi yang mereka terima.

Materi yang diberikan mencakup kesehatan gigi dan mulut, kesehatan umum, serta edukasi mengenai hasil pemeriksaan darah. Dengan cakupan materi tersebut, peserta diharapkan dapat memahami hubungan antara kebiasaan sehari-hari dan kondisi kesehatan secara menyeluruh.

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Habibah menyampaikan bahwa pelatihan diberikan kepada guru dan dokter kecil mengenai penyuluhan kesehatan bagi orang dewasa maupun anak-anak. Ia berharap peserta semakin memahami pentingnya kesehatan gigi dan mulut sehingga pengetahuan tersebut dapat dibagikan kepada anak-anak dan diterapkan sejak dini.

Pandangan Lurah Pulau Harapan dan Penyelenggara Kersos

Lurah Pulau Harapan, Muhammad Nuralim, menilai pelaksanaan kegiatan Kersos FKG UI turut mendukung peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Menurut Nuralim, edukasi kesehatan sejak usia sekolah penting untuk membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat.

Nuralim juga berharap pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan diteruskan kepada lingkungan sekitar. Ia menyatakan harapan agar anak-anak semakin peduli terhadap kesehatan gigi dan mulut serta mampu menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh.

Dari sisi penyelenggara, Habibah memandang pelatihan ini sebagai sarana untuk memperkuat peran guru dan dokter kecil sebagai penyampai informasi kesehatan. Penyelenggara menempatkan peserta sebagai penghubung antara materi kesehatan dari kampus dan kebiasaan anak-anak di lingkungan sekolah.

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Dampak Edukasi bagi Siswa dan Langkah Lanjutan di Pulau Harapan

Peserta yang juga siswa sekolah dasar, Muhammad Rafa (10), mengaku mendapatkan pengetahuan baru mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan kebersihan mulut. Rafa mengatakan dirinya kini mengetahui cara menjaga gigi agar tetap sehat, seperti rajin menyikat gigi dan menjaga kebersihan mulut.

Langkah lanjutan dari kegiatan ini berada di tangan para peserta. Setelah kegiatan berakhir, guru dan dokter kecil di Pulau Harapan diharapkan meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada siswa dan masyarakat sekitar, sehingga kebiasaan menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat terus berjalan di lingkungan sekolah dan rumah.