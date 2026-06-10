Keluarnya UEA dari OPEC akan memperlemah OPEC dan mempercepat turunnya harga minyak

Keluarnya Uni Emirat Arab dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) akan memperlemah kemampuan OPEC menstabilkan harga minyak dan mempercepat turunnya harga minyak. UEA adalah salah satu anggota OPEC yang mampu meningkatkan produksi minyak dengan cepat, dan keluarnya mereka akan membuat harga minyak lebih fluktuatif.

Dampak keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC belum segera terasa. Namun, langkah ini akan memengaruhi kemampuan OPEC menstabilkan harga minyak . Posisi penting UEA di OPEC membuat langkah ini dalam jangka panjang akan berpengaruh pada pasokan dan harga energi dunia.

Buletin Statistik Tahunan OPEC 2025 memperlihatkan, cadangan minyak UEA 113.000 juta barel, terbesar kelima di OPEC. Namun, produksi minyak negeri ini ada di urutan ketiga. Pada 2024, UEA memproduksi minyak mentah 2,916 juta barel per hari. Investasi peningkatan kapasitas produksi membuat produksi minyak UEA pada Februari 2026 menjadi 3,6 juta barel per hari.

Kuota pada Maret ditargetkan 3,41 juta barel per hari meski kemudian terhambat perang. Namun, UEA ingin memompa lebih banyak minyak karena kapasitas produksi mereka telah mencapai 4,5 juta-5 juta barel per hari. Jika bertahan di OPEC, UEA harus mengikuti kuota produksi minyak yang disepakati untuk mengendalikan harga minyak dunia agar tetap menguntungkan bagi produsen. Selain alasan fokus pada kepentingan nasional dan memenuhi kapasitas produksi, sejumlah alasan lain disebut para ahli melatari keputusan UEA ini.

Di antaranya perbedaan pandangan dengan Arab Saudi pada isu seperti Yaman dan relasi dengan Israel dan AS. UEA dinilai ingin mengukuhkan pengaruh sebagai aktor independen di Timur Tengah, termasuk bebas menjual minyak sesuai kebutuhan. Masa depan pasar minyak dunia bergeser dari kesepakatan kolektif menjadi kompetisi terbuka antarnegara produsen besar. UEA juga diyakini tengah mempersiapkan diri menyambut transisi energi.

Para ahli memperkirakan konsumsi minyak akan mencapai puncaknya dalam beberapa tahun ke depan sebelum akhirnya menurun karena digantikan oleh sumber energi terbarukan. Keluarnya UEA dari OPEC tak akan langsung memberi dampak karena produksi minyak dunia masih terganggu penutupan Selat Hormuz. Saat perang usai, penambahan produksi UEA berpotensi mempercepat turunnya harga minyak, setidaknya menekan kenaikannya lebih jauh. Yang pasti, keluarnya UEA akan memperlemah OPEC.

Sebelum perang pecah, OPEC mengendalikan sekitar sepertiga produksi minyak dunia. Harga minyak akan lebih fluktuatif karena OPEC tak mudah menstabilkan harga. UEA adalah satu dari sedikit anggota OPEC yang mampu meningkatkan produksi minyak dengan cepat, mekanisme yang selama ini digunakan untuk mengendalikan harga minyak. Adapun hubungan UEA dan Arab Saudi akan semakin transaksional dan kompetitif.

Perbedaan strategi energi dan ambisi geopolitik kian menonjol. Masa depan pasar minyak dunia bergeser dari kesepakatan kolektif menjadi kompetisi terbuka antarnegara produsen besar. Hal ini yang perlu diantisipasi dunia, termasuk Indonesia





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