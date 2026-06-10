Keluarga Pengungsi di Lebanon, Brasil Siap Piala Dunia, Unjuk Rasa MBG, Gempa Filipina, dan Vonis TNI

Berita ini mencakup kelima topik utama: kondisi pengungsi Lebanon Selatan yang tersebar di Sidon, persiapan timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026, protes terhadap program MBG di Indonesia, dampak gempa kuat di Filipina, serta vonis pengadilan militer ke empat personel TNI.ARTICLE

Berita tersebut berisi beberapa topik berita terpisah. Pertama, tentang keluarga pengungsi di Lebanon Selatan yang seekung di Sidon dengan gambar-gambar dokumentasi. Kedua, persiapan timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026.

Ketiga, unjuk rasa terhadap program Makan Bergizi Gratis di Jakarta. Keempat, bencana gempa di Filipina dengan korban jiwa dan kerusakan rumah. Kelima, vonis pengadilan militer terhadap empat personel TNI terkait penganiayaan aktivis. keenam, permintaan jersey timnas menjelang Piala Dunia. Namun, sumber teks asli mengandung banyak label navigasi dan deskripti gambar yang diulang, serta bagian-bagian tidak berhubungan.

Akan direwrite hanya konten berita substantif dengan panjang minimal 2500 karakter, minimal 3 paragraf. Topik maksimal 5. Berikut adalah versi yang sudah direwrite. Kota Pelabuhan Selatan Sidon di Lebanon menjadi tempat mengungsi bagi banyak keluarga yang melarikan diri dari daerah konflik di Lebanon Selatan.

PadaRabu 10 Juni 2026, mereka berlindung di dalam mobil atau di pinggir jalan dengan barang-barang mereka. Beberapa warga pengungsi, termasuk anak-anak dan wanita, terlihat beraktivitas sehari-hari seperti memberi nama binatang, menjemur pakaian, dan memeriksa ponsel. Situasi ini menunjukkan kondisi sulit mereka setelah pokeh di daerah asal. Di dunia sepak bola, timnas Brasil yang menjadi salah satu favorit juara Piala Dunia 2026 sedang fokus pada persiapan.

Di bawah arahan pelatih Carlo Ancelotti, tim berlatih di New Jersey Amerika Serikat untuk laga pembukaan melawan Maroko pada 14 Juni 2026. Brasil, yang telah Lima kali menjadi juara dunia, ingin memulai turnamen dengan hasil positif. Sementara itu, di Indonesia, penggemar sepak bola mulai memburu jersey dan merchandise tim nasional menjelang perhelatan besar tersebut, menambah semangat kompetisi. Di Indonesia, terjadi unjuk rasa di kantor Badan Gizi Nasional Jakarta melawan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membebani keuangan negara.

Para demonstran yang tergabung dalam MBG Watch meminta pemerintah merombak tata kelola program tersebut dan merasa pergantian pimpinan BGN belum cukup. Mereka mengajak warga yang kontra untuk membunyikan klakson sebagai bentuk protes. Di Filipina, gempa berkekuatan 7,8 yang mengguncang Senin pagi membuat puluhan ribu warga mengungsi. Lebih dari 149.000 orang di beberapa daerah di Mindanao terdampak, dengan 46 orang meninggal, 630 luka, dan 17 orang hilang.

Lebih dari 2.500 rumah rusak. Pencarian korban masih berlanjut. Di bidang hukum, Pengadilan Militer Jakarta menjatuhkan hukuman kepada empat personel TNI dalam kasus penganiayaan terhadap aktivis Andrie Yunus. Hukuman antara 1,5 hingga 3 tahun penjara, dengan dua prajurit juga dipecat dari dinas militer. vonis ini diharapkan dapat memberikan efek jera





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