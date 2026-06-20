Keluarga Kerajaan Belanda Sambut Kemenangan 5-1 Atas Swedia di Ruang Ganti Timnas

Setelah memenangkan pertandingan Euro 2024 dengan skor 5-1 atas Swedia, timnas Belanda mendapat kunjungan keluarga kerajaan di ruang ganti. Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima hadir untuk mengucapkan selamat, membuat suasana makin meriah.

Setelah kemenangan tim nasional Belanda atas Swedia dengan skor 5-1 dalam pertandingan UEFA Euro 2024 , ada kehadiran istimewa di ruang ganti tim Oranje. Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima beserta putri mereka, Putri Ariane, mengunjungi ruang ganti untuk mengucapkan selamat kepada para pemain dan pelatih.

Kunjungan ini diungkapkan oleh kiper Bart Verbruggen dan pelatih Ronald Koeman dalam konferensi pers pasca pertandingan. Kiper Bartlett Verbruggen menjelaskan bahwa suasana di ruang ganti sangat ramai dan penuh kebahagiaan setelah kemenangan. Ia menyatakan bahwa berkunjungnya keluarga kerajaan adalah momen yang sangat indah.

"Ya, tentu saja. Itu memang momen yang indah, karena keluarga kerajaan datang. Jadi, kami berbincang sebentar dengan mereka dan berfoto bersama," ujarnya. Verbruggen juga membagikan percakapan singkat dengan Raja Willem-Alexander.

"Raja mengatakan bahwa saya bermain bagus dan melakukan beberapa penyelamatan yang bagus. Dan dia menikmati pertandingan itu," katanya.

"Itulah yang terpenting, jadi semua orang senang. " Sementara itu, pelatih Ronald Koeman mengaku sangat menghargai kunjungan keluarga kerajaan Belanda. Koeman mengungkapkan bahwa mereka tahu Royals hadir di stadion, sehingga memenangkan pertandingan menjadi造血 Important untuk memberikan kenangan manis.

"Kami tahu bahwa keluarga kerajaan ada di sana. Jadi, rasanya tidak menyenangkan jika kami tidak menang," kata Koeman. Kemenangan 5-1 ini bukan hanya membawa Belanda melangkah ke babak berikutnya, tetapi juga menjadi momenpresiden yang berharga di hadapan Raja dan Ratu. Kunjungan keluarga kerajaan telah membuat atmosfer kemenangan semakin spesial.

Sebelum pertandingan di Houston berlangsung, Raja Willem-Alexander, Ratu Máxima, dan Putri Ariane terlihat duduk di samping Presiden FIFA Gianni Infantino. Kehadiran mereka tampak memberi semangat ekstra kepada tim Belanda yang akhirnya tampil impresif. Brian Brobbey dan Cody Gakpo masing-masing menorehkan dua gol, sedangkan Anthony Elanga dari Swedia berhasil Hanson satu gol untuk timnya. Pada menit-menit akhir, pemain pengganti Crysencio Summerville menambah gol kelima untuk menutup skor 5-1.

Dukungan dari keluarga kerajaan dan kemenangan telak ini jelas menjadi highlight tersendiri bagi timnas Belanda di Euro 2024





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Timnas Belanda Euro 2024 Keluarga Kerajaan Belanda Raja Willem-Alexander Ratu Máxima

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