Keluarga Bruce Willis Donasikan Otaknya untuk Penelitian Demensia Frontotemporal

Keluarga Bruce Willis memutuskan untuk mendonasikan otak Bruce untuk penelitian ilmiah setelah kepergiannya. Keputusan ini, meskipun memilukan, mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesadaran dan memajukan pemahaman kita tentang demensia frontotemporal (FTD), suatu kondisi yang telah mengubah hidup mereka selamanya.

Bruce, yang kini berusia 70 tahun, didiagnosis menderita demensia frontotemporal pada awal tahun 2023. Ini sulit secara emosional tetapi perlu secara ilmiah, jelas Emma, istrinya. Dia menekankan realita rumit hidup dengan FTD. Kata-kata Rumer, putri Bruce, mengungkapkan dilema yang dihadapi keluarga itu setiap hari, menyeimbangkan rasa syukur atas waktu yang masih mereka miliki dengan beban emosional menyaksikan orang yang mereka cintai perlahan-lahan memudar dengan cara yang terasa bertahap sekaligus tiba-tiba.

Entah dia mengenali saya atau tidak, dia bisa merasakan cinta yang telah saya berikan kepadanya, dan saya pun bisa merasakannya kembali, ucapnya. Demensia Frontotemporal (FTD) adalah kelainan otak langka yang memengaruhi lobus frontal dan temporal, menyebabkan masalah bertahap pada ingatan, berpikir, komunikasi, dan perilaku. Gejala Bruce sesuai dengan Afasia Progresif Primer (PPA), suatu jenis FTD yang terutama berdampak pada bahasa, membuat bicara dan pemahaman menjadi sulit dan secara bertahap memengaruhi kemampuan kognitif lainnya.

Keluarga Willis juga membagikan perjalanan mereka dalam menghadapi penyakit ini, dengan harapan dapat membantu orang lain yang mengalami kondisi serupa. Demi Moore, mantan istrinya, juga turut berbagi kabar terbaru tentang kesehatan Bruce setelah mengunjunginya bersama cucunya. Ia menyatakan bahwa meski kondisinya terus menurun, Bruce tetap menjadi sosok yang kuat dan penuh semangat. Sementara itu, Bruce Willis genap 70 tahun pada tahun ini, dengan deretan film ikonik yang telah ditinggalkannya di industri film.

Perjuangan melawan demensia ini menjadi bagian dari warisan yang ia tinggalkan, selain karya-karya artistiknya. Keluarga Willis berharap bahwa dengan mendonasikan otak Bruce, para peneliti dapat menemukan cara untuk mengatasi penyakit ini dan membantu penderita FTD di masa depan





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bruce Willis Demensia Frontotemporal Penelitian Ilmiah Keluarga Willis Kesehatan

United States Latest News, United States Headlines

