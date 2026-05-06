Kelompok Tuah Bersatu di Desa Sawang Laut Membangun Usaha Alternatif untuk Meningkatkan Penghasilan

Kelompok Tuah Bersatu di Desa Sawang Laut, Pulau Kundur, Kepulauan Riau, berhasil membangun usaha alternatif seperti budidaya ikan kakap putih, hidroponik, produksi terasi, peternakan ayam petelur, dan persiapan bank sampah. Usaha ini tidak hanya meningkatkan penghasilan keluarga, tetapi juga meningkatkan keterampilan warga dalam manajemen usaha.

Di Desa Sawang Laut , Pulau Kundur, Kepulauan Riau, warga yang selama ini bergantung pada hasil tangkapan laut kini mulai membangun usaha alternatif untuk meningkatkan penghasilan keluarga.

Kelompok Tuah Bersatu, yang terdiri dari warga desa, memulai inisiatif ini pada tahun 2022 dengan merintis budidaya ikan kakap putih. Usaha ini berkembang bertahap sesuai dengan kesiapan kelompok, mulai dari hidroponik, produksi terasi, peternakan ayam petelur, hingga persiapan bank sampah. Ketua Kelompok Tuah Bersatu, Amran (46), menjelaskan bahwa inisiatif ini berangkat dari kegelisahan warga yang selama ini hanya bergantung pada hasil tangkapan laut. Dari sisi ekonomi, dampaknya mulai terasa.

Dari unit peternakan ayam saja, kelompok mampu memasarkan sekitar 100 ekor ayam per bulan dengan omzet sekitar Rp10–12 juta. Sementara unit hidroponik yang dikelola kaum ibu setempat menjadi tumpuan baru melalui penjualan sayuran segar, seperti pakcoy, selada, dan sawi manis. Menurut Amran, manfaat yang paling fundamental adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Warga yang dulunya hanya memiliki keterampilan melaut, kini mulai menguasai teknik budidaya hingga manajemen usaha.

Dalam perjalanan pengembangan, kelompok Tuah Bersatu mendapat pendampingan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Timah Tbk Anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, mulai dari pembukaan lahan hingga penguatan teknis dan pengembangan usaha secara bertahap. Amran berharap pendampingan dapat terus berlanjut, khususnya dalam pengembangan pakan mandiri untuk budidaya ikan agar biaya operasional bisa ditekan. Bagi warga Sawang Laut, ini bukan sekadar bantuan, melainkan proses belajar yang membuat mereka lebih percaya diri membangun usaha bersama.

Di titik inilah Amran melihat pendampingan bukan hanya soal modal dan alat, tetapi juga ruang untuk tumbuh, dari nelayan yang selama ini bergantung pada hasil laut, menjadi kelompok yang mulai berani merancang masa depan ekonominya sendiri





