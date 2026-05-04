Kelas Jauh di Dusun Batu Nyangka: Solusi Pendidikan di Wilayah Pelosok Lampung

Di Dusun Batu Nyangka, Kabupaten Tanggamus, Lampung, 13 siswa SD Negeri 1 Tanjung Raja belajar di ruang kelas semipermanen karena keterbatasan akses transportasi. Kelas jauh ini menjadi solusi untuk menjangkau anak-anak di daerah pelosok, meski dengan fasilitas yang sangat sederhana. Kondisi ini baru menjadi perhatian publik setelah video tentang ruang belajar menjadi viral di media sosial.

Di Dusun Batu Nyangka, Kabupaten Tanggamus, Lampung , berdiri sebuah bangunan semipermanen berukuran 4 x 9 meter yang selama ini difungiskan sebagai ruang belajar bagi 13 siswa SD Negeri 1 Tanjung Raja.

Akses yang sulit menuju sekolah induk membuat anak-anak di pedalaman harus belajar dalam ruang kelas sederhana yang dibangun di ujung kampung. Kelas jauh ini menjadi harapan agar anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan meski di tengah berbagai keterbatasan. Bangunan ini terbuat dari kayu dengan atap seng, di dalamnya hanya terdapat beberapa meja dan kursi sederhana di atas lantai semen.

Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjung Raja, Iryani, menjelaskan bahwa ruang kelas semipermanen ini sudah ada sejak belasan tahun lalu, jauh sebelum dia menjabat. Layanan ini disediakan untuk menjangkau anak-anak yang tinggal di daerah pelosok, dekat perbatasan hutan. Jarak rumah mereka ke sekolah induk lebih dari 10 kilometer dengan kondisi jalan yang terjal, terutama saat musim hujan. Banyak orangtua tidak bisa mengantar anaknya setiap hari karena bekerja sebagai petani atau menjaga kebun.

Oleh karena itu, kelas jauh menjadi solusi terbaik agar anak-anak tetap bisa belajar. Total ada 96 siswa di SD Negeri 1 Tanjung Raja, dengan 13 siswa belajar di kelas jauh. Sekolah induk memiliki fasilitas yang baik, seperti komputer, internet, dan televisi pintar, namun kesulitan mencari guru yang mau mengajar di kelas jauh. Dahulu ada guru honorer yang mengajar selama 18 tahun, tetapi setelah diangkat menjadi PPPK, dia harus mengajar di sekolah induk.

Sekarang, sekolah merekrut warga setempat, Wati, yang tidak memiliki ijazah tetapi bisa membaca dan menulis. Wati bersedia mengajar dengan gaji Rp 300.000-Rp 350.000 per bulan, dialokasikan dari sisa dana operasional sekolah. Iryani mengaku sulit mencari guru yang mau mengajar di sana karena lokasinya terlalu jauh. Siswa biasanya baru belajar di sekolah induk saat kelas VI untuk mempersiapkan ujian.

Kondisi kelas jauh ini baru menjadi perhatian publik setelah video tentang ruang belajar sederhana menjadi viral di media sosial. Camat Cukuh Balak, Alsep Rizam, mengatakan bahwa layanan kelas jauh sering dijadikan solusi untuk memberikan akses pendidikan pada anak-anak di daerah pelosok





