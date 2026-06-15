Kelangkaan Solar Bersubsidi Mengguncang Logistik dan Industri di Kawasan Industri Medan

Kekurangan biosolar di Sumatera Utara menurunkan frekuensi pengiriman barang, meningkatkan biaya produksi, dan memicu penundaan transportasi antarkota, menimbulkan tekanan besar pada pabrik karet, oleokimia, serta operator bus.

Kelangkaan solar bersubsidi di Sumatera Utara terus mengencang, kini meluas hingga ke Kawasan Industri Medan (KIM). Ketersediaan bahan bakar yang sangat terbatas memaksa truk‑truk pengangkut barang produksi hanya dapat beroperasi satu kali sehari, jauh di bawah dua hingga tiga kali perjalanan yang biasa dilakukan.

Dari dua stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan itu, hanya SPBU KIM II yang masih menyimpan stok biosolar, sedangkan SPBU KIM I sudah kosong. Antrean panjang truk peti kemas, truk tangki, dan truk bak terbuka mengular di SPBU KIM II, memaksa sopir menghabiskan tiga sampai lima jam hanya untuk mengisi bahan bakar. Ikhwan, seorang sopir truk peti kemas berusia empat puluh tahun, mengaku mengantre lebih dari dua jam untuk mendapatkan biosolar, meski ia seharusnya libur pada hari Minggu.

Ia memanfaatkan hari libur tersebut untuk menyiapkan bahan bakar demi dapat kembali bekerja pada Senin, mengangkut produk oleokimia dari pabrik KIM ke Pelabuhan Belawan yang berjarak sekitar lima belas kilometer. Sebelumnya, ia dapat melakukan dua kali pengiriman dalam sehari, namun kini hanya satu kali karena harus menunggu pasokan solar yang tiba sekali saja pada pukul lima pagi dan biasanya habis sebelum tengah hari. Krisis ini tidak hanya menurunkan produktivitas logistik, tetapi juga menekan pendapatan para pengemudi yang dibayar per perjalanan.

Biaya operasional pabrik pun melonjak tajam. Edy Irwansyah, Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Utara, menjelaskan bahwa kelangkaan solar bersamaan dengan pemadaman listrik bergilir membuat pabrik karet harus mengandalkan generator berbahan bakar solar, meningkatkan biaya produksi hingga enam kali lipat dibandingkan kondisi normal. Akibatnya, sebagian perusahaan memilih menghentikan operasi untuk menghindari kerugian. Kelangkaan solar juga menghambat transportasi bahan baku karet dari perkebunan ke pabrik serta distribusi karet remah ke pelabuhan ekspor, memaksa pelaku usaha menuntut intervensi pemerintah segera.

Dampak kelangkaan bahan bakar terasa luas, meluas ke sektor transportasi antarkota dan antarprovinsi. Sopir truk melaporkan bahwa rute Medan‑Jakarta yang biasanya memakan waktu lima hari kini memerlukan sekitar sepuluh hari karena harus sering mengantre di SPBU sepanjang lintasan Sumatera. Bus antarprovinsi juga mengalami penurunan jatah bahan bakar, dari 200 liter per hari menjadi maksimal 100 liter per transaksi, sementara harga solar nonsubsidi mencapai Rp 23.500 per liter, jauh di atas harga biosolar yang hanya Rp 6.800 per liter.

Tinton Hutapea, Koordinator Lapangan Bus PT Indah Halmahera Nusantara, memperingatkan bahwa meningkatnya biaya bahan bakar dapat menyebabkan kebangkrutan operator bus, karena biaya satu kali perjalanan Medan‑Pekanbaru dapat melonjak dari Rp 3 juta menjadi Rp 10 juta, hal yang tidak dapat ditutupi oleh tarif penumpang





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Kelangkaan Solar Kawasan Industri Medan Logistik Biaya Produksi Transportasi Antarkota

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