Kelangkaan Minyakita Melanda Pasar Sawojajar Malang, Pedagang Keluhkan Harga dan Daya Beli Turun

Pedagang di Pasar Sawojajar, Malang, mengeluhkan kelangkaan minyakita yang sudah berlangsung beberapa pekan. Selain itu, kenaikan harga minyak goreng merek lain juga menyebabkan sepinya pembeli dan penurunan daya beli masyarakat.

Kelangkaan minyakita di Pasar Sawojajar , Kota Malang , menjadi perhatian serius para pedagang kebutuhan pokok. Sejumlah pedagang mengungkapkan bahwa mereka sudah tidak menerima pasokan minyakita selama beberapa pekan terakhir.

Kondisi ini memaksa mereka untuk hanya menjual merek minyak goreng lainnya yang tersedia, meskipun dengan harga yang juga mengalami kenaikan. Sari, pemilik toko kelontong di pasar tersebut, menjelaskan bahwa kesulitan mendapatkan minyakita sudah dirasakan bahkan sebelum perayaan Lebaran. Ia terakhir kali mendapatkan pasokan dari rekannya dengan harga yang cukup tinggi, yaitu Rp 205.000 per jerigen, dan terpaksa menjualnya dengan harga Rp 18.000 hingga Rp 19.000 per liter.

Sari menuturkan bahwa setelah Lebaran, ia hampir tiga minggu tidak berjualan minyakita karena ketiadaan pasokan. Pedagang lain, Lila, juga mengalami hal serupa. Setiap kali ia memesan minyakita kepada distributor, selalu mendapatkan jawaban bahwa stok kosong. Lila menjelaskan bahwa minyakita sebenarnya sangat diminati oleh berbagai kalangan masyarakat.

Selain ibu rumah tangga, minyakita banyak dicari oleh para penjual gorengan dan warung lalapan karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan merek lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa minyakita memiliki peran penting dalam menekan biaya operasional bagi pelaku usaha kecil. Namun, dengan tidak tersedianya minyakita, mereka terpaksa beralih ke merek lain yang lebih mahal, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga jual produk mereka. Selain masalah kelangkaan minyakita, para pedagang juga mengeluhkan penurunan jumlah pembeli akibat kenaikan harga beberapa merek minyak goreng lainnya.

Kenaikan harga yang mencapai dua ribu per liter ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat, sehingga mereka mengurangi pembelian kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi dampak inflasi dan kesulitan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah dan pihak terkait perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan minyakita dan menstabilkan harga minyak goreng.

Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah peningkatan pengawasan terhadap distribusi minyakita, penambahan kuota pasokan minyakita ke wilayah Malang, dan pemberian subsidi kepada pedagang agar mereka dapat menjual minyakita dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, penting juga untuk menindak tegas praktik penimbunan minyakita oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Di sisi lain, berita mengenai Jusuf Kalla yang dilaporkan usai video ceramahnya viral, yang diklaim oleh Projo sebagai hoaks, menjadi informasi tambahan yang tidak terkait langsung dengan permasalahan kelangkaan minyakita di Pasar Sawojajar. Informasi ini menunjukkan pentingnya masyarakat untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi yang diterima sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Kondisi pasar saat ini membutuhkan perhatian serius agar kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang stabil dan terjangkau.

Keterlambatan dalam penanganan masalah ini dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas





