Kelangkaan BBM dan Kenaikan Pertamax Picu Keresahan di Berbagai Daerah

Kelangkaan Biosolar dan kenaikan harga Pertamax menyebabkan antrean panjang di SPBU, mengganggu distribusi barang, dan menekan daya beli masyarakat. Warga berharap pemerintah memastikan pasokan BBM stabil.

Kelangkaan BBM , terutama Biosolar bersubsidi, memicu keresahan di sejumlah daerah di Indonesia. Di Sumatera Utara, antrean kendaraan mengular di banyak SPBU. Sopir truk, bus, hingga kendaraan angkutan barang harus mengantre berjam-jam, bahkan berhari-hari hanya untuk mendapatkan solar.

Kondisi ini terjadi ketika masyarakat masih menghadapi dampak pemadaman listrik dan gangguan layanan air bersih. Di Medan, sejumlah SPBU kehabisan stok Biosolar. Bahkan, banyak sopir memilih mengantre di SPBU yang belum menerima pasokan karena khawatir tidak kebagian ketika solar datang. Situasi serupa juga terjadi di jalur lintas Sumatera dari Aceh hingga Lampung.

Keresahan juga muncul di Makassar. Selain antrean Pertalite yang semakin panjang akibat kenaikan harga Pertamax, sejumlah pengemudi juga mengaku kesulitan memperoleh Biosolar. Mereka harus datang sejak dini hari tanpa kepastian kapan bahan bakar tersedia. Di tengah kondisi itu, Pertamina menyatakan stok dan distribusi BBM dalam kondisi aman.

Namun, pengalaman warga di lapangan menunjukkan pasokan yang tersedia belum mampu menghilangkan antrean panjang dan kecemasan masyarakat terhadap akses BBM. Bagi sopir angkutan barang, solar bukan sekadar bahan bakar, melainkan penopang utama penghasilan. Ketika Biosolar sulit diperoleh, aktivitas distribusi langsung terganggu. Banyak sopir harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU sebelum memulai perjalanan.

Di Sumatera Utara, perjalanan Medan-Jakarta yang biasanya ditempuh sekitar lima hari kini bisa membengkak menjadi 10 hari. Sopir harus mengantre berulang kali sebelum berangkat ataupun selama perjalanan karena pasokan Biosolar terbatas. Kondisi ini meningkatkan biaya operasional. Sopir yang bekerja dengan sistem borongan kehilangan pendapatan karena waktu kerja bertambah sementara biaya makan, tol, dan operasional terus berjalan.

Keterlambatan pengiriman barang juga merugikan pemilik usaha. Akibatnya, kelangkaan solar tidak hanya menjadi masalah pengendara, tetapi juga mengganggu rantai pasok nasional. Distribusi pangan, pupuk, hasil laut, hingga bahan baku industri menjadi lebih lambat dan lebih mahal. Kenaikan harga Pertamax lebih dari 30 persen memberikan tekanan baru, terutama bagi kelompok kelas menengah.

Banyak pengguna yang sebelumnya memilih Pertamax karena alasan kenyamanan dan kualitas akhirnya mempertimbangkan beralih ke Pertalite yang lebih murah. Di Makassar, pengguna kendaraan mengaku harus menambah anggaran BBM mingguan secara signifikan. Di Palembang, guru, pekerja informal, hingga pengemudi ojek daring mulai ikut mengantre Pertalite demi menekan pengeluaran rumah tangga. Perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi memicu antrean yang sebelumnya tidak terjadi.

Waktu produktif masyarakat berkurang karena harus menghabiskan waktu lebih lama di SPBU. Bagi pekerja harian, berkurangnya jam kerja berarti berkurangnya pendapatan. Para ekonom mengingatkan bahwa dampak kenaikan harga Pertamax tidak berhenti pada biaya transportasi. Tekanan terhadap daya beli kelas menengah berpotensi menjalar ke konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi secara lebih luas.

BBM merupakan komponen penting dalam distribusi barang. Ketika harga BBM naik atau pasokannya terganggu, biaya transportasi otomatis meningkat. Pelaku usaha biasanya akan menghitung ulang biaya operasional dan sebagian beban itu diteruskan kepada konsumen. Kelangkaan solar memperlambat pengiriman bahan pangan, pupuk, hasil perkebunan, dan berbagai kebutuhan pokok.

Waktu distribusi yang lebih panjang menyebabkan biaya logistik membengkak. Ekonom menilai kenaikan harga Pertamax memang tidak langsung memicu lonjakan inflasi besar karena pengguna BBM nonsubsidi relatif terbatas. Namun, efek psikologisnya cukup kuat karena masyarakat khawatir harga kebutuhan lain akan ikut naik. Karena itu, banyak warga menilai stabilitas pasokan BBM sama pentingnya dengan stabilitas harga.

Antrean panjang dan ketidakpastian pasokan dapat menimbulkan kepanikan yang pada akhirnya memperburuk situasi ekonomi masyarakat. Keluhan utama warga bukan hanya soal harga, melainkan kepastian pasokan. Masyarakat berharap pemerintah dan Pertamina mampu memastikan BBM tersedia sehingga mereka tidak perlu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre. Para sopir angkutan logistik meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan Biosolar karena dampaknya langsung dirasakan oleh sektor distribusi.

Mereka berharap ada pengawasan yang lebih ketat agar penyaluran solar bersubsidi tepat sasaran. Di sisi lain, pekerja informal dan kelompok kelas menengah berharap pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Mereka khawatir kenaikan harga energi akan diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin memberatkan kehidupan sehari-hari. Pertamina menyatakan stok BBM aman dan distribusi terus dioptimalkan





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