Kekurangan Tenaga Kesehatan di Papua Tengah, Dinas Kesehatan Mengoptimalkan Program Nusantara Sehat

Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, Agus, mengatakan bahwa masih ada kekurangan sebanyak 447 tenaga kesehatan untuk memenuhi standar pelayanan di puskesmas yang tersebar di delapan kabupaten di provinsi Papua Tengah.

Dari 148 puskesmas yang ada di Papua Tengah, hanya 12 puskesmas atau sekitar 9,5 persen yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan secara lengkap sesuai standar pelayanan kesehatan dasar. Kekurangan tenaga kesehatan tersebut terdiri atas dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan, tenaga sanitasi lingkungan, tenaga gizi, tenaga farmasi, dan Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM). Dinas Kesehatan Papua Tengah terus memperkuat upaya pencegahan penyakit melalui program Integrasi Layanan Primer (ILP).

Namun, implementasi ILP tidak akan berjalan optimal tanpa pemenuhan tenaga kesehatan di fasilitas layanan dasar. Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah daerah akan mengoptimalkan program Nusantara Sehat dan Penugasan Khusus (Tugsus) dari Kementerian Kesehatan. Dinkes Papua Tengah juga mendorong afirmasi bagi tenaga kesehatan non-ASN atau honorer agar diprioritaskan dalam pengangkatan CPNS maupun PPPK. Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah, Agus, mengatakan bahwa kondisi geografis Papua Tengah yang ekstrem dan kepadatan penduduk rendah menyebabkan pendapatan tenaga kesehatan di wilayah pedalaman menjadi terbatas.

Ia menambahkan bahwa kesejahteraan seorang tenaga kesehatan harus diukur dari nilai kompetensi profesinya. Dinas Kesehatan Papua Tengah juga menyusun rencana kebutuhan SDM kesehatan berbasis data yang disinkronkan dengan kondisi lapangan, kemampuan APBD, serta kebutuhan formasi ASN daerah





