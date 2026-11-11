Kekosongan Wakil Presiden: Sejarah dan Pengaruh Hukum di Indonesia dan Luar Negeri

Indonesia pernah mengalami lebih dari 16 tahun tanpa Wakil Presiden, yang berujung pada pelantikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 1973. Artikel ini mengulas contoh serupa di AS dan peraturan terkait di UUD 1945 serta Amandemen ke-25.

Indonesia pernah beroperasi lebih dari 16 tahun tanpa Wakil Presiden, sejak pengunduran diri Mohammad Hatta pada 1 Desember 1956 hingga pelantikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 23 Maret 1973. Siklus kekosongan ini menyoroti tantangan struktural dalam pergantian kepemimpinan di negara berkonstitusi demokratis.

Rangkaian Kekosongan di Indonesia dan Dasar Hukum

Pengunduran diri Hatta memang bukan keputusan yang ringan, melainkan hasil perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno. Sejak 1 Desember 1956, posisi Wakil Presiden tidak diisi lagi. Menurut UUD 1945, jika jabatan Wakil Presiden menjadi kosong, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama MPR harus mengadakan sidang dalam selang waktu paling lambat enam puluh hari untuk memilih pengganti. Namun, dalam praksis, proses tersebut banyak diuang ungas, sehingga jabatan tetap kosong.

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Pada 23 Maret 1973, Presiden Soeharto meminta pelantikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden. Dengan begitu, Indonesia berhasil mengisi kekosongan terpanjang sejak kemerdekaan. Kerangka hukum tetap relevan, namun praktiknya menunjukkan perlunya waktu panjang dan konsensus politik tinggi.

Contoh Serupa di Amerika Serikat dan Konsekuensi Hukum

Di Amerika Serikat, situasi serupa pernah terjadi pada masa John Tyler (1841), Millard Fillmore (1850), Andrew Johnson (1865) dan Chester A. Arthur (1881). Pada tiap kasus, Wakil Presiden meninggal, mengundurkan diri atau naik menjadi Presiden, sehingga kekosongan di posisi tersebut berlangsung tanpa pemilihan pengganti tepat waktu.

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Keadaan ini mendorong terciptanya Amandemen ke-25 Konstitusi AS pada 1967. Amandemen ini menambahkan prosedur bagi Presiden untuk menunjuk Wakil Presiden baru dengan persetujuan mayoritas di dua kamar Kongres. Dengan demikian, transparansi dan kecepatan dalam menyesuaikan kepemimpinan nasional diusahakan untuk mencegah kebingungan lembaga.

Dampak Praktis bagi Negara dan Warga

Ketika Wakil Presiden kosong, pemerintah biasanya tetap beroperasi, namun fungsi-pengganti presiden menjadi terbatas. Hal ini berdampak pada proses penegakan kebijakan nasional, karena identitas pengganti presiden tidak terjamin. Di Indonesia, penundaan Jakarta dan Perbedaan politik menjadi risiko dalam penerbitan kebijakan regulasi pemerintahan.

Pemerintah Indonesia pada periode 1956-1973 menghadapi turbulensi perumusan kebijakan ekonomi dan politik, seiring dengan peningkatan sentralisasi bagi kepresidenan. Selain itu, perdebatan hak suara DPR dan peran politik Indonesia di masa Orde Baru menjadi topik utama dalam diskusi publik aturannya.< /p>

Skema Pengisian Jabatan Mulai Hari Ini

UUD 1945 masih berlaku sebagai landasan gerakan pengisian wakil presiden. Yaitu, jika posisi kosong, pegawai MPR harus mengadakan sidang dalam waktu 60 hari. Jika nanti tidak ada hasil, posisi dapat tetap kosong sampai periode berikutnya. Namun, proses ini diharapkan disempurnakan dengan kerangka kerja yang lebih jelas dan perangkat teknologi informasi untuk menjaga kelancaran transisi kepemimpinan di masa depan.

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Seiring waktu, praktek di Indonesia dan AS memunculkan perlunya mekanisme formal yang dapat menurun kebingungan di dalam proses pemerintahan. Kedua negara tetap merevisi sistem legislasi untuk memastikan libur sup kecil yang menchem percobaan-rutin sistem kepemimpinan, sehingga proses pengisian posisi terus berlanjut.