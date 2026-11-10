Kekhawatiran Pertahanan Barcelona Pasca Kemenangan LaLiga di Bawah Arahan Hansi Flick

Barcelona mendominasi serangan dengan 46 gol namun menghadapi krisis pertahanan akibat tidak ada transfer bek selama empat musim. Simak analisis lengkap strategi Hansi Flick dan dampaknya.

FC Barcelona menghadapi dilema taktis yang signifikan di bawah arahan manajer Hansi Flick. Tim ini dikenal sebagai salah satu skuad dengan lini serang paling menakutkan di benua Eropa, namun produktivitas gol yang luar biasa tidak diimbangi dengan stabilitas di sektor belakang. Sejak ditangani oleh pelatih asal Jerman tersebut, Barcelona menjelma menjadi salah satu tim paling menarik untuk disaksikan di sepak bola kontinental. Permainan menyerang dengan intensitas tinggi memungkinkan mereka mendominasi kompetisi domestik dan kembali menjadi kekuatan utama di Spanyol. Blaugrana bahkan berhasil memenangi dua gelar LaLiga terakhir dan kembali masuk dalam jajaran favorit peraih gelar di musim ini.

Domination of Attack with Lamine Yamal and Raphinha

Kekuatan utama tim asuhan Flick terletak sepenuhnya pada sektor penyerangan. Kehadiran dua bintang muda Lamine Yamal dan Raphinha membuat lini depan Barcelona semakin berbahaya bagi setiap lawan yang mereka hadapi. Produktivitas mereka juga sangat mengesankan secara statistik. Dalam 11 pertandingan LaLiga musim ini, Barcelona telah mencetak total 46 gol. Catatan tersebut unggul sebanyak 18 gol dibandingkan AS Roma yang berada di posisi kedua dalam daftar tim paling produktif dari lima liga top Eropa.

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Salah satu karakteristik permainan yang diterapkan Hansi Flick adalah penggunaan garis pertahanan yang sangat tinggi. Strategi ini memungkinkan Barcelona menekan lawan sejak area pertahanan mereka sekaligus menjaga intensitas serangan di lini depan. Akan tetapi, pendekatan taktis tersebut juga menyimpan risiko besar, terutama ketika menghadapi lawan yang memiliki kecepatan dan kemampuan memanfaatkan ruang kosong. Bek Barcelona, Pau Cubarsi, pernah mencoba melewati penjagaan pemain Atletico Madrid pada lanjutan Liga Spanyol 2025/2026 di Stadio Wanda Metropolitano, Madrid, pada Minggu (5/4/2026) dini hari WIB.

Historical Defense Failures Under Flick Strategy

Persoalan pertahanan Barcelona tidak hanya berkaitan dengan penerapan taktik agresif, tetapi juga tercermin dari kegagalan-kegagalan historis baru-baru ini. Pada musim lalu, Barcelona disingkirkan oleh Atletico Madrid di babak perempat final kompetisi bergengsi. Sementara itu, Inter Milan mampu mencetak total tujuh gol ke gawang Blaugrana dalam dua leg semifinal Liga Champions musim 2024/2025. Angka-angka ini menyoroti kerentanan struktural yang terus berulang di bawah arahan pelatih saat ini.

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Kualitas dan kedalaman skuad di sektor belakang juga menjadi faktor yang patut diperhatikan secara serius. Menariknya, klub asal Catalunya tersebut tercatat tidak mengeluarkan biaya transfer sama sekali untuk mendatangkan bek selama empat musim terakhir. Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang mencolok dibandingkan dengan rival-rival mereka. Sementara Barcelona mengandalkan pemain muda dan transfer gratis, banyak klub lain telah menginvestasikan dana besar untuk mengamankan lini pertahanan mereka.

Transfer Market Discrepancies and Financial Investments

Data keuangan transfer pemain menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara Barcelona dan klub-klub besar lainnya. Sejak musim 2023/2024, Barcelona tidak pernah mengeluarkan biaya transfer untuk merekrut seorang bek. Transfer terakhir yang melibatkan biaya besar untuk pemain bertahan adalah ketika mereka mendatangkan Jules Kounde dari Sevilla dengan nilai 50 juta euro pada Juli 2022. Setelah periode tersebut, Barcelona lebih banyak mengandalkan perekrutan pemain melalui status bebas transfer atau pinjaman.

Joao Cancelo kembali bergabung dengan Blaugrana pada musim panas melalui status bebas transfer dari Al-Hilal setelah sebelumnya menjalani masa peminjaman yang sukses. Sementara itu, Inigo Martinez didatangkan cuma-cuma dari Athletic Club pada tahun 2023. Di sisi lain, sejumlah klub besar Eropa justru menggelontorkan dana besar untuk memperkuat lini pertahanan demi mencapai keseimbangan tim. Manchester City menjadi klub dengan pengeluaran terbesar untuk sektor pertahanan dalam empat musim terakhir. Real Madrid juga termasuk dalam kelompok lima klub yang telah mengeluarkan lebih dari 200 juta euro untuk mendatangkan pemain bertahan.

Financial Commitments to Defense Across Europe

Investasi finansial yang dilakukan oleh pesaing Barcelona di tingkat Eropa sangat mencolok dan kontras dengan strategi klub Catalan. Selain Real Madrid, terdapat Chelsea dengan pengeluaran 280 juta euro, Tottenham Hotspur dengan 289 juta euro, dan Brighton & Hove Albion dengan 228 juta euro untuk memperkuat lini belakang. Bahkan, menurut data dari Transfermarkt, terdapat 29 klub Eropa yang menghabiskan lebih dari 100 juta euro untuk memperkuat sektor pertahanan dalam periode yang sama.

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FC Barcelona adalah klub sepak bola Spanyol yang dikenal dengan dominasinya di kompetisi domestik dan Eropa, serta memiliki sejarah panjang dalam pengembangan talenta muda. Namun, strategi transfer yang dinamis dan hemat biaya di sektor pertahanan kini menjadi pertanyaan besar bagi masa depan klub. Tanpa penguatan signifikan di lini belakang, risiko kerentanan taktis Hansi Flick dapat kembali menghantui Blaugrana di kompetisi-kompetensi besar mendatang. Tim perlu segera mencari solusi untuk menyeimbangkan serangan yang mematikan dengan pertahanan yang kokoh.