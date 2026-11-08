Kekhawatiran Gelembung AI Menguat Pasca Pemilu AS 2026

Kemenangan Partai Demokrat dan penolakan publik terhadap pusat data memicu koreksi saham AS serta pertanyaan serius tentang keberlanjutan industri kecerdasan buatan.

Kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu tengah periode Amerika Serikat yang diselenggarakan pada 3 November 2026 telah memicu pergulatan besar terkait masa depan industri kecerdasan buatan. Hasil pemungutan suara ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai keberlanjutan ekspansi teknologi tersebut di tengah meningkatnya penolakan publik terhadap pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Respons Pasar Saham AS terhadap Hasil Pemilu

Data penutupan perdagangan pada Jumat, 6 November 2026, menunjukkan penurunan signifikan pada tiga indeks utama pasar saham Amerika Serikat sepanjang pekan pertama November 2026. Indeks Nasdaq mengalami koreksi sebesar 3,4 persen, indeks S&P 500 turun 2,7 persen, dan indeks Dow Jones melemah 0,9 persen. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya kehati-hatian para investor yang mulai menimbang kembali biaya infrastruktur dan kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan.

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Ketidakpastian politik setelah pemilu 3 November 2026 semakin memperburuk sentimen pasar. Partai Demokrat diproyeksikan meraih 54 dari 100 kursi di Senat dan 254 dari 435 kursi di DPR. Proyeksi kekuasaan politik ini menambah risiko regulasi bagi perusahaan teknologi karena penolakan terhadap pusat data kini mendapat dukungan politik yang lebih luas di Washington.

Dominasi Publik terhadap Infrastruktur Pusat Data

Isu infrastruktur menjadi faktor utama perubahan pandangan publik dan regulator. Dari 41 referendum yang diadakan pada 3 November 2026, sebanyak 40 daerah mendukung pembatasan pembangunan pusat data. Bentuk pembatasan tersebut sangat beragam, mulai dari penerapan moratorium hingga perubahan aturan zonasi wilayah yang ketat.

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Sejumlah wilayah di Amerika Serikat juga telah mewajibkan persetujuan warga sebelum proyek pembangunan fasilitas baru dapat berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah lingkungan dan penggunaan energi menjadi perhatian utama masyarakat. Pusat data membutuhkan pasokan listrik dan air dalam jumlah masif yang sering kali membebani infrastruktur lokal.

Tantangan Regulasi dan Pendapat Pemimpin Industri

Dina Powell McCormick, Presiden Meta, mengakui bahwa perusahaan teknologi belum berhasil menjelaskan manfaat investasi pusat data kepada masyarakat dengan baik. Ia menilai bahwa penolakan warga dapat menghambat pembangunan fasilitas baru yang krusial untuk pengembangan kecerdasan buatan. Wajah fisik dari kemajuan AI ini sering menjadi pusat protes karena dianggap mengganggu lingkungan sekitar.

Keluhan masyarakat tidak hanya datang dari kelompok politik kiri, tetapi juga dari kalangan konservatif. Chloe Autio, penasihat kebijakan AI, menyatakan bahwa siapa pun dari partai mana pun yang mampu merumuskan posisi jelas mengenai isu ini akan mendapatkan keuntungan politik. Hal ini membuktikan bahwa isu pembatasan pusat data adalah lintas partai dan menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan teknologi.

Analisis Risiko Gelembung Investasi Teknologi

Kekhawatiran terhadap valuasi emiten teknologi kini semakin nyata dengan munculnya pertanyaan apakah prediksi Michael Burry kembali terbukti. Burry, manajer investasi yang terkenal karena meramalkan krisis keuangan 2008, berulang kali sejak 2025 menyebut industri AI sebagai gelembung investasi yang akan meletus. Ia memperkirakan gelembung tersebut mungkin pecah pada tahun 2027.

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Koreksi besar-besaran pada Oktober 2026 membuat sebagian pihak khawatir gelembung tersebut sudah mulai pecah lebih cepat. Pada 30 Oktober 2026, Nasdaq terkoreksi hampir 3 persen dan akumulasi nilai pasar para emitennya turun drastis. Kehilangan nilai ini mencapai 1 triliun dolar AS hanya dalam waktu singkat, mencerminkan ketidakstabilan valuasi aset teknologi.

Dampak Konkret terhadap Valuasi Perusahaan Raksasa

Alphabet, induk usaha Google, mencatatkan kehilangan nilai pasar sebesar 482 miliar dolar AS akibat pengakuan bahwa AI menggerus bisnis pencarian daring. Penurunan ini terpantau jelas pada penutupan perdagangan di Bursa New York pada Kamis, 29 Oktober 2026. Angka ini menjadi indikator nyata dari tekanan valuasi yang dihadapi perusahaan raksasa teknologi.

Dari segi total, sepanjang Oktober 2026, nilai koreksi valuasi emiten di Nasdaq ditaksir mencapai 2 triliun dolar AS atau setara dengan 32,6 kuadriliun rupiah. Di bursa Shanghai, valuasi emiten STAR50 juga mengalami koreksi sebesar 480 miliar dolar AS selama periode Juli hingga Oktober 2026. Angka-angka ini menunjukkan skala kerugian yang masif di sektor teknologi global.

Lembaga riset pasar Gartner menilai bahwa industri AI belum jelas akan menghasilkan pendapatan lebih besar dibandingkan biaya operasinya. Sebagian besar aset yang diakuisisi dalam beberapa tahun terakhir diprediksi akan dihapus dari buku perusahaan atau dinyatakan tidak bernilai pada tahun 2030 hingga 2032. Proyeksi ini semakin mempertegas keraguan terhadap keberlanjutan model bisnis AI saat ini.