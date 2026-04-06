Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pembukaan Segel Yayasan, dan Sorotan di Dunia Olahraga: Rangkuman Berita Terbaru

Rangkuman berita terbaru mencakup kasus kekerasan seksual terhadap anak, pembukaan segel yayasan keagamaan, serta perkembangan di dunia olahraga, termasuk final four Proliga 2026.

Sebelumnya, kasus kekerasan seksual terjadi pada korban berinisial NPA (15) pada Senin (5/8/2024) lalu. Peristiwa terjadi saat pelaku berinisial MH (43) dan korban berada di dalam rumah. Tak jera, aksi serupa berlanjut untuk kedua kalinya di lain waktu. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami luka sobek di area dahi/pelipis, memar di bagian tangan serta merasakan sakit di bagian kepala, wajah dan perut.

Pada Kamis (8/8/2024) lalu, ibu korban melapor ke Polda Metro Jaya dan kasusnya diambil alih oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa satu lembar surat pernyataan pengakuan yang dibuat oleh MH pada tanggal 25 Agustus 2025 di atas materai Rp10 ribu. Atas perbuatannya, pelaku terancam Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E jo Pasal 82 UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelaku terancam hukuman penjara 5-15 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Saat ini, kasus tersebut sudah memasuki tahap II. Berkas perkara sudah lengkap dan sudah dilimpahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (P-21). Jaksa kini sedang mengupayakan percepatan pelimpahan ke pengadilan (P-31), yakni jaksa melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk disidangkan. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Proses hukum terus berjalan untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Aparat penegak hukum berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Selain itu, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi prioritas utama untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.\Selain kasus kekerasan seksual, terdapat beberapa isu lain yang menjadi sorotan publik. Stafsus Menteri Agama (Menag) RI, Gugun Gumilar memastikan segel di Yayasan dan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika, di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, dibuka kembali. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan memastikan hak-hak keagamaan masyarakat terpenuhi. Peristiwa lainnya adalah kematian pria pemangku hajat di Purwakarta, Jawa Barat, akibat pengeroyokan oleh sejumlah pelaku yang diduga preman kampung. Polisi telah mengidentifikasi para pelaku dan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap motif dan menangkap semua yang terlibat. Dalam konteks hukum, seorang Pakar Hukum dari Untar mengingatkan agar DPR tidak hanya terpaku pada percepatan penanganan perkara dalam merumuskan aturan, tetapi juga memperhatikan aspek kehati-hatian. Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama para pakar hukum untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Diskusi ini bertujuan untuk memperkuat landasan hukum terkait perampasan aset dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Sementara itu, Dedi Mulyadi mengumumkan tiga program besar di Jawa Barat, yang meliputi gentengisasi, renovasi puluhan ribu rumah, dan pembangunan apartemen subsidi yang menguntungkan UMKM dan MBR. Program-program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.\Dalam dunia olahraga, jadwal final four Proliga 2026 pekan ini menjadi sorotan, dengan beberapa pertandingan big match seperti Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Phonska dan LavAni vs Jakarta Bhayangkara Presisi di seri Solo. Pertandingan ini akan menjadi penentu bagi tim-tim yang akan melaju ke babak selanjutnya. Berbagai upaya ditempuh oleh para orang tua siswa dan komite sekolah dalam memperjuangkan nasib pendidikan ratusan siswa SMK IDN Bogor. Mereka berjuang untuk memastikan kelangsungan pendidikan anak-anak mereka dan mencari solusi terbaik untuk permasalahan yang dihadapi. Jakarta Electric PLN mengungkapkan alasan di balik kekalahan telak atas Gresik Phonska Pupuk Plus Indonesia di final four Proliga 2026 Seri Surabaya. Analisis mendalam dilakukan untuk mengevaluasi kinerja tim dan mencari solusi untuk meningkatkan performa di masa mendatang. Top skor final four Proliga 2026 Putri didominasi oleh Irina Voronkova, yang penampilannya sangat gemilang. Megawati Hangestri juga menjadi salah satu pemain lokal yang masuk dalam 10 besar top skor. Bung Ropan mendesak PSSI untuk mencari pemain baru untuk mengisi posisi tertentu di Timnas Indonesia. Pertanyaan muncul tentang siapa saja pemain yang layak direkrut ke Skuad John Herdman untuk memperkuat timnas





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Imparsial Soroti Kekerasan TNI Terhadap Warga Sipil: Impunitas dan Kurangnya AkuntabilitasImparsial merangkum sejumlah peristiwa kekerasan yang diduga melibatkan TNI. Insiden seperti penyiraman air keras, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk militer, dan peluru nyasar yang menewaskan pelajar menjadi sorotan. Direktur Imparsial menyoroti impunitas dan kurangnya akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, yang menyebabkan kepercayaan publik merosot.

Read more »

Dugaan Kekerasan Seksual di Universitas Ini Diselidiki Polisi, Video dalam Diska Lepas Jadi BarbukPolda Banten tengah mendalami laporan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa setelah korban resmi melapor

Read more »

Kasus Kekerasan Seksual di Untirta Diusut Polda BantenJPNN.com : Polda Banten mengusut kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di lingkungan kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Read more »

FSGI Catat 83 Korban Kekerasan Seksual di Ranah Pendidikan Selama Januari–Maret 2026Data FSGI menyebutkan 91 persen kasus kekerasan di ranah pendidikan pada Januari-Maret 2026 didominasi kekerasan seksual dengan 83 korban.

Read more »

Kasus Kekerasan Seksual di Sekolah Meningkat, FSGI Catat 22 Kasus dalam 3 Bulan

Read more »

Kasus Kekerasan Seksual di Ojol Meningkat, Komnas Perempuan Soroti Soal Rekrutmen Driver

Read more »