Kekerasan dalam Bayang-Bayang: Intelijen, Demokrasi, dan Dilema Keamanan

Analisis mendalam mengenai peran intelijen dalam era modern, dengan fokus pada penggunaan kekerasan terhadap warga sipil dan dampaknya terhadap demokrasi. Artikel ini menyoroti bagaimana kerahasiaan intelijen dapat mengarah pada pelanggaran HAM dan merusak prinsip-prinsip transparansi. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan tren peningkatan penggunaan tindakan terselubung, kejahatan siber, dan taktik kekerasan lainnya. Diakhir penulisan juga membahas mengapa kekerasan masih menjadi pilihan utama dan menggarisbawahi pentingnya pendekatan lunak yang lebih berkelanjutan.

Dalam arsitektur keamanan nasional modern, badan intelijen seringkali digambarkan sebagai 'mata dan telinga' negara, beroperasi di balik layar. Fungsi utamanya adalah menyediakan informasi akurat bagi pembuat kebijakan untuk deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini terhadap ancaman. Namun, sejarah dan realitas kontemporer menunjukkan bahwa dunia rahasia ini kerap terjerumus ke dalam penggunaan kekerasan sistematis.

Ketika intelijen menggunakan kekerasan terhadap warga sipil, hal ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia (HAM), tetapi juga merusak fondasi demokrasi yang seharusnya mereka lindungi. Negara demokrasi menghadapi dilema yang konstan: bagaimana menjaga keamanan nasional tanpa mengorbankan kebebasan sipil?\Intelijen secara inheren membutuhkan kerahasiaan untuk beroperasi secara efektif. Akan tetapi, sebagaimana yang dicatat oleh Alan Burton dkk (2024) dalam studi mereka mengenai hubungan antara 'negara rahasia' dan ruang publik, terdapat ketegangan yang abadi antara 'negara rahasia' dan prinsip transparansi demokrasi. Kerahasiaan yang tidak terkendali seringkali menjadi tempat berkembang biaknya tindakan di luar hukum yang melibatkan kekerasan terhadap warga sipil. Berbeda dengan pengumpulan intelijen tradisional yang bersifat pasif, tindakan terselubung adalah upaya aktif untuk memengaruhi situasi politik atau militer tanpa mengungkapkan keterlibatan negara pengirim. Magda Long (2025), dalam artikelnya yang berjudul 'Shadows of Power Beneath the Threshold', menjelaskan bahwa saat ini terjadi konvergensi antara tindakan terselubung, kejahatan terorganisir, dan perang ireguler. Di dalam ruang abu-abu ini, intelijen seringkali memanfaatkan aktor-aktor non-negara atau unit paramiliter untuk melakukan kekerasan. Logikanya sederhana, namun berbahaya: kekerasan dianggap sebagai jalan pintas untuk mencapai tujuan strategis yang sulit dicapai melalui jalur diplomatik atau militer formal. Penggunaan kekerasan di bawah ambang batas perang terbuka memungkinkan negara untuk menyangkal keterlibatan mereka. Untuk memahami bagaimana kekerasan intelijen bekerja, kita perlu melihat sejarah. Damien van Puyvelde (2021) mendokumentasikan secara rinci tindakan paramiliter Perancis selama Perang Kemerdekaan Aljazair (1956-1958). Dalam konteks ini, intelijen tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga membentuk unit-unit yang melakukan sabotase, pembunuhan, dan penyiksaan terhadap warga sipil yang dianggap sebagai ancaman bagi kolonialisme. Penggunaan kekerasan fisik yang ekstrem ini dianggap sebagai 'keharusan operasional', namun pada akhirnya justru mendelegitimasi posisi moral negara di mata dunia internasional. Di sisi lain, kekerasan tidak selalu berbentuk fisik di lapangan, melainkan dapat berupa 'kekerasan struktural' melalui infiltrasi. Hannah West (2025) meneliti bagaimana personel militer dan intelijen wanita Inggris terlibat dalam operasi terselubung di Irlandia Utara selama masa konflik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa di balik operasi intelijen yang tampak bersih, terdapat keterlibatan dalam struktur konflik yang seringkali menempatkan warga sipil dalam risiko tinggi demi mendapatkan keuntungan informasi.\Dunia saat ini menyaksikan munculnya apa yang disebut Jardar Østbø (2024) sebagai 'Negara Intelijen Hibrida'. Dalam model ini – seperti yang terlihat di Rusia – intelijen tidak lagi menjadi alat negara saja, melainkan, dengan logika intelijen yang merembes ke seluruh aspek kehidupan politik. Kevin P Riehle (2024) mencatat, tindakan terselubung Rusia, mulai dari upaya pembunuhan di luar negeri hingga sabotase, kerap dilakukan dengan cara yang agresif dan terkadang 'ceroboh' sehingga mudah terungkap. Namun, poin utamanya bukanlah pada kehebatan teknis, melainkan pada pesan yang dikirimkan, yaitu bahwa negara memiliki jangkauan kekerasan yang tak terbatas terhadap siapa pun yang dianggap musuh, termasuk warga sipil. Selain kekerasan fisik, ancaman terhadap HAM juga muncul melalui ruang siber. Dennis Broeders (2024) berpendapat bahwa intelijen siber telah melanggar kesunyian diplomatik dan hukum internasional. Serangan siber terhadap infrastruktur sipil atau kampanye disinformasi yang merusak tatanan sosial adalah bentuk kekerasan baru yang menyerang hak warga negara untuk hidup dalam keamanan dan mendapatkan informasi yang benar. Mengapa kekerasan masih menjadi pilihan? Seringkali, badan intelijen terjebak dalam pola pikir jangka pendek. Penggunaan kekerasan (pendekatan keras) dianggap mampu memberikan hasil cepat dalam mematahkan jaringan ancaman. Namun, ini adalah ilusi. Penggunaan kekerasan terhadap sipil justru seringkali memicu radikalisasi lebih lanjut dan menciptakan kebencian mendalam terhadap negara. Sebaliknya, pendekatan lunak melalui penggalangan yang berbasis pada persuasi dan infiltrasi tanpa kekerasan jauh lebih sulit, tetapi lebih efektif





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Intelijen Kekerasan Demokrasi HAM Tindakan Terselubung

United States Latest News, United States Headlines

