Daftar Forbes Real-Time Billionaires per 23 November 2026 mencatat penurunan kekayaan bagi enam dari sepuluh konglomerat Indonesia. Budi Hartono memimpin dengan aset US$13,6 miliar.

Berdasarkan data Forbes Real-Time Billionaires yang dirilis pada Senin, 23 November 2026, dinamika kekayaan para taipan Indonesia menunjukkan tren negatif yang signifikan. Enam dari sepuluh orang terkaya di Indonesia tercatat mengalami penurunan nilai aset mereka secara drastis dalam periode satu hari tersebut. Meskipun terjadi penyusutan nilai, dominasi nama-nama besar dari berbagai sektor strategis seperti perbankan, batu bara, petrokimia, pangan, dan energi masih terus bertahan dalam struktur daftar orang terkaya dunia.

Peringkat Pertama dan Portofolio Diversifikasi Hartono

R. Budi Hartono mempertahankan posisi sebagai orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan sebesar US$13,6 miliar. Dalam peringkat global, ia menempati urutan ke-212 orang terkaya dunia. Sumber utama kekayaan Hartono berasal dari dominasinya di sektor perbankan dan tembakau, dengan investasi terbesar terkonsentrasi pada PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Selain itu, keluarga Hartono merupakan salah satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia. Ekspansi bisnis mereka juga mencakup PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) yang menaungi platform Blibli, serta merek elektronik Polytron yang mulai melirik bisnis kendaraan listrik sejak tahun 2025.

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Kontroversi Penjualan Saham dan Dominasi Batu Bara

Low Tuck Kwong berada di posisi kedua dengan kekayaan sebesar US$9,4 miliar, menempati peringkat ke-368 secara global. Ia dikenal sebagai pendiri PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) dan tokoh sentral dalam industri batu bara nasional. Selain bisnis inti batu bara, ia mengendalikan Metis Energy dari Singapura dan mendukung SEAX Global untuk proyek kabel laut antar negara. Pada Oktober 2026, terjadi transaksi besar ketika Low Tuck Kwong bersama putrinya, Elaine, menjual 30 persen saham Bayan Resources senilai US$1,5 miliar kepada pengusaha Samsudin Andi Arsyad.

Prajogo Pangestu menempati posisi ketiga dengan estimasi kekayaan US$9 miliar, menempati peringkat ke-397 dunia. Perjalanan bisnisnya dimulai dari industri kayu melalui PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) di akhir 1970-an. Pada 2007, perusahaan tersebut mengakuisisi 70 persen saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA), yang kini menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia. Portofolionya kemudian berkembang ke sektor energi melalui PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) dan PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), yang keduanya melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023.

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Ekosistem Bisnis Multi-Sektor Tahir dan Salim

Keluarga Tahir berada di posisi keempat dengan kekayaan US$8,9 miliar, menempati peringkat ke-401 dunia. Mayapada Group yang didirikannya memiliki cakupan luas mencakup perbankan, kesehatan, media, dan properti. Di pasar modal Indonesia, perusahaan terkait mereka meliputi PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) dan PT Maha Properti Indonesia Tbk. (MPRO). Tahir juga memiliki aset properti di Singapura, sementara istrinya, Rosy, adalah putri dari taipan Mochtar Riady. Di posisi kelima, Anthoni Salim memimpin Grup Salim dengan kekayaan US$8,7 miliar atau peringkat ke-415 dunia.

Bisnis Anthoni Salim tersebar di sektor pangan, ritel, perbankan, telekomunikasi, hingga energi. Keluarga Salim memegang saham di First Pacific berbasis di Hong Kong dan memiliki portofolio tambang di PT Bumi Resources Tbk. (BUMI), PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), serta PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN). Posisi keenam diduduki oleh Sri Prakash Lohia dengan kekayaan US$7,8 miliar, peringkat ke-489 global. Ia adalah chairman Indorama Corp, perusahaan petrokimia yang awalnya memproduksi benang pintal dan kini memproduksi pupuk hingga sarung tangan medis. Putranya, Amit Lohia, menjabat sebagai wakil chairman.

Penurunan Tajam pada Sektor Data dan Properti

Penurunan kekayaan paling signifikan dalam sehari dialami oleh Otto Toto Sugiri. Sang pendiri dan CEO DCI Indonesia mencatatkan aset sebesar US$4,6 miliar, menempati posisi ketujuh di Indonesia dengan peringkat ke-905 dunia. Kekayaannya menyusut sebesar US$156 juta atau 3,29 persen dalam satu hari. Otto dikenal sebagai pelopor bisnis pusat data di Indonesia yang mendirikan DCI Indonesia sejak 2011 hingga go public pada 2021 melalui PT DCI Indonesia Tbk. (DCII). Sebelum itu, ia mendirikan Sigma Cipta Caraka pada 1989 dan ikut mendirikan Indonet pada 1994 sebelum menjual sahamnya kepada Digital Edge pada 2023.

Sukanto Tanoto menutup daftar sepuluh orang terkaya Indonesia dengan posisi kedelapan. Kekayaannya tercatat sebesar US$4,5 miliar, menempati peringkat ke-928 dalam daftar orang terkaya dunia. Angka-angka ini mencerminkan volatilitas pasar yang mempengaruhi para konglomerat terbesar di negara ini, meskipun fondasi bisnis mereka masih sangat kokoh di berbagai sektor vital ekonomi nasional.