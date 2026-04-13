Kekalahan Timnas Putri Indonesia di FIFA Series 2026 Picu Sorotan: Kompetisi Putri Mendesak!

Kekalahan telak Timnas putri Indonesia dari Republik Demokratik Kongo di FIFA Series 2026 memicu kembali perdebatan mengenai perkembangan sepak bola putri di Indonesia. Mantan pemain dan publik mendesak PSSI untuk segera menggulirkan kembali kompetisi liga putri yang sudah lama terhenti.

jpnn.com - Kekecewaan mendalam kembali menyelimuti publik sepak bola Indonesia setelah Timnas putri Indonesia mengalami kekalahan telak dari Republik Demokratik Kongo dalam ajang FIFA Series 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Ratchaburi, Thailand, pada Minggu (12/4) itu harus diakhiri dengan skor 1-7 untuk kemenangan Kongo, mengukir catatan buruk bagi skuad Garuda Pertiwi di bawah asuhan pelatih Satoru Mochizuki. Hasil ini kembali memicu perdebatan sengit dan sorotan tajam terhadap perkembangan sepak bola putri di Indonesia yang hingga kini masih menghadapi tantangan serius.

Kekalahan ini bukan hanya sekadar hasil pertandingan, tetapi juga menjadi cerminan dari kompleksitas masalah yang melingkupi sepak bola putri di tanah air, terutama yang berkaitan dengan kurangnya kompetisi reguler dan pembinaan yang berkelanjutan. Sorotan publik semakin tajam mengingat negara-negara tetangga telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengembangkan liga sepak bola putri mereka. Kesenjangan ini semakin terasa ketika melihat fasilitas pendukung seperti stadion yang memadai dan ketersediaan siaran langsung yang berkualitas di negara lain, sementara di Indonesia, upaya untuk menghidupkan kembali liga putri masih belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan.

Diskusi mengenai hal ini kembali ramai diperbincangkan di media sosial, dengan banyak pihak yang menyuarakan harapan dan tuntutan agar PSSI segera mengambil langkah konkret untuk memajukan sepak bola putri Indonesia. Kekhawatiran akan stagnasi perkembangan sepak bola putri semakin meningkat. Mantan pemain Arema FC Putri, Sabrina Mutiara, menjadi salah satu sosok yang kembali menyuarakan keprihatinannya. Melalui akun media sosial pribadinya, Sabrina mengungkapkan kerinduan dan harapannya agar kompetisi sepak bola putri dapat kembali bergulir di Indonesia.

Pemain kelahiran 6 Desember 1999 ini menyoroti perkembangan pesat yang telah dicapai negara-negara tetangga dalam hal penyelenggaraan liga sepak bola putri. Ia mempertanyakan kapan Indonesia dapat menyusul kemajuan tersebut, dengan harapan fasilitas yang memadai dan dukungan yang lebih baik dapat segera terwujud. Sabrina juga menyinggung pentingnya siaran langsung yang berkualitas untuk meningkatkan popularitas dan minat terhadap sepak bola putri di Indonesia.

Hingga saat ini, belum ada informasi resmi dari PSSI mengenai rencana untuk menghidupkan kembali Liga 1 Putri. Kompetisi terakhir kali digelar pada tahun 2019 sebelum akhirnya terhenti akibat pandemi Covid-19. Absennya kompetisi reguler telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pemain dan tim nasional secara keseluruhan. Tanpa adanya wadah yang kompetitif, pemain putri kesulitan untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman mereka.

Situasi ini juga menyulitkan pelatih dalam melakukan seleksi dan mempersiapkan timnas untuk menghadapi kompetisi internasional. Kekalahan dari Kongo di FIFA Series 2026 menjadi pengingat pahit bahwa sepak bola putri Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk PSSI, pemerintah, klub, dan pemain, untuk menciptakan ekosistem sepak bola putri yang sehat dan berkelanjutan.

Langkah-langkah konkret yang harus diambil meliputi penyelenggaraan kompetisi reguler, peningkatan kualitas pembinaan, pengembangan fasilitas, dan peningkatan dukungan finansial. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan promosi dan sosialisasi sepak bola putri kepada masyarakat luas agar minat dan dukungan terhadap olahraga ini semakin meningkat. Dengan adanya dukungan yang kuat dari semua pihak, diharapkan sepak bola putri Indonesia dapat bangkit dan meraih prestasi yang membanggakan di kancah internasional.





