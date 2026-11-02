Kekalahan Racing Santander 0-3 vs Real Madrid Dipicu Keputusan Wasit Kontroversial

Racing Santander kecewa dengan keputusan wasit José Luis Munuera Montero yang memberi penalti kontroversial saat Imbang 0-0 di laga kontra Real Madrid.

Klub sepak bola asal Cantabria, Racing Santander, menghadapi kekalahan telak dengan skor 3-0 dari Real Madrid dalam pertandingan yang berlangsung di markas tim tamu. Namun, kemarahan yang melanda lingkungan internal klub tersebut bukan disebabkan oleh jumlah gol yang tertumpuk di papan skor, melainkan oleh serangkaian keputusan wasit yang dinilai sangat merugikan dan mengubah jalannya laga secara drastis. Ketegangan memuncak ketika wasit utama, José Luis Munuera Montero, menunjuk titik penalti kontroversial di saat pertandingan masih berlangsung imbang tanpa gol.

Penalti Kontroversial Saat Imbang 0-0

Keputusan penalti ini diberikan dengan alasan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Prati terhadap bintang Real Madrid, Kylian Mbappé. Insiden ini menjadi titik balik utama pertandingan karena keputusan tersebut bahkan tidak ditinjau ulang oleh teknologi Video Assistant Referee (VAR). Hal ini menimbulkan keraguan besar di kalangan analis, suporter, dan pemain mengenai keabsahan dari tendangan penalti yang diberikan tersebut. Banyak pihak menilai bahwa kontak antara kedua pemain tersebut tidak cukup jelas untuk dianggap sebagai pelanggaran yang layak mendapat hukuman penalti.

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Pengakuan Langsung Pelatih Real Madrid

Sesuai dengan situasi yang memanas, Jose Mourinho, sang pelatih Real Madrid, secara terbuka mengakui seusai pertandingan bahwa tendangan penalti tersebut sebenarnya bukan merupakan penalti. Pengakuan ini menambah bobot kekecewaan dari Racing Santander, karena bahkan lawan yang diuntungkan oleh keputusan tersebut juga merasa ada yang tidak beres. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan wasit tersebut dianggap berada di luar standar normal permainan, yang akhirnya membuka celah bagi kritik keras terhadap kinerja officiating dalam laga tersebut.

Momen Puncak Kemarahan di Lapangan

Platform penyiaran DAZN berhasil menangkap momen yang sangat tegang menjelang akhir pertandingan. Momen ini menyingkap seberapa besar kekesalan yang dirasakan oleh para pemain Racing Santander akibat tekanan keputusan wasit. Pada menit ke-82, ketika pelatih memutuskan untuk menarik mundur pemain bintang Iñigo Vicente dan menggantinya dengan Juliashvili, suasana di sekitar area teknik menjadi sangat panas.

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Iñigo Vicente tampaknya tidak mampu menahan emosinya lagi saat meninggalkan lapangan. Sembari berjalan menuju bangku cadangan, ia tiba-tiba berbalik arah menuju wasit keempat yang berada di pinggir lapangan. Vicente kemudian berteriak dengan suara yang sangat menggelegar dan jelas terekam oleh kamera yang mengabadikan momen tersebut. Seruan yang keluar dari mulut bintang Racing Santander tersebut adalah sebuah kutukan langsung terhadap para pejabat lapangan.

Dampak Keputusan Terhadap Tim dan Suporter

Teriakan Vicente tersebut seakan menjadi representasi dari rasa marah dan perasaan diperlakukan secara tidak adil yang menyelimuti seluruh badan pemain Racing. Suporter juga merasa bahwa tim mereka menjadi korban dari keputusan wasit yang disebut sebagai pengecut. Keputusan tersebut dinilai telah merampas peluang Racing untuk meraih hasil yang lebih positif melawan raksasa Madrid tersebut. Insiden ini bukan hanya soal skor, tetapi soal integritas pertandingan yang dipertanyakan oleh seluruh pemangku kepentingan di klub Cantabria.