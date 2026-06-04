Kekalahan Prancis 1-2 vs Pantai Gading dalam Laga Persahabatan Meski Dominan

Timnas Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading dalam laga persahabatan internasional di Nantes. Les Bleus memimpin di babak pertama via gol Rayan Cherki namun dua gol di babak kedua dari Guela Doue dan Amad Diallo membawa kemenangan untuk Pantai Gading. Prancis lebih dominan dengan penguasaan bola dan ancamanMbappe, Thuram, dan Olise namun kurang efektif mengubah peluang menjadi gol.

Pemain Timnas Prancis , Desire Doue, Marcus Thuram, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Lucas Digne dan Rayan Cherki mengikuti sesi latihan di pusat pelatihan New England Revolution di Foxborough, Massachusetts, pada 25 Maret 2026 untuk persiapan Piala Dunia 2026 .

Timnas Prancis dijadwalkan bertemu Brasil di Stadion Gillette, Foxboro, Amerika Serikat. Dari segi kompetisi, Prancis telah menghadapi laga persahabatan internasional melawan Pantai Gading di Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau, Nantes, Jumat 5 Juni 2026 dini hari WIB. Hasil akhir laga adalah kemenangan Pantai Gading dengan skor 2-1 setelah membalikkan keadaan di babak kedua.

Di laga tersebut, Les Bleus menunjukkan dominasi dengan penguasaan bola yang lebih tinggi dan menciptakan sejumlah ancaman berbahaya melalui Kylian Mbappe, Michael Olise, dan Marcus Thuram. Meski demikian, efektivitas mengkonversi peluang menjadi gol menjadi penentu akhir pertandingan. Prancis memulai pertandingan dengan agresif sejak menit awal. Pada menit kedua, Mbappe nyaris scoring setelah menerima umpan dari Cherki, namun tembakannya diblok oleh pertahanan Pantai Gading.

Tim tamu juga mengancam balik dengan serangan balik cepat yang memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan tinggi Prancis, dengan Simon Adingra dan Yan Diomande menjadi aktivis utama. Di menit ketujuh, peluang terbaik Les Bleus muncul ketika Mbappe melakukan tembakan keras dari dalam kotak penalti, namun diselamatkan oleh kiper Yahia Fofana. Adrien Rabiot hampir menciptakan gol spektakuler dari luar kotak penalti di menit ke-16, sementara Michael Olise membuang peluang emas lima menit kemudian dengan tembakan yang langsung ke pelukan kiper.

Di menit ke-31, kesempatan matang datang ketika thuram mengirim bola ke dalam kotak dan menemukan Cherki bebas, namun gelandang muda itu mengambil sentuhan ekstra sehingga peluang terlewat. Menit ke-43 menjadi mimpi buruk bagi tuan rumah ketika Aurelien Tchouameni committing an error yang memungkinkan Simon Adingra berhadapan langsung dengan kiper Mike Maignan, namun kiper AC Milan itu menyelamatkan dengan gemilang. Gol pembuka akhirnya tercatat tepat di pengganti waktu pertama atau menit ke-45.

Berawal dari kemelut di depan kotak penalti, Ibrahima Konate mengontrol dan mengalirkan bola kepada Cherki. Pemain Manchester City itu melewati dua bek lawan sebelum melepas tembakan mendatar yang bersarang di sudut kiri bawah gawang, membawa Prancis memimpin 1-0. Di babak kedua, Pantai Gading bangkit total dengan dua gol dari Guela Doue dan Amad Diallo yang membalikkan hasil akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan tamu.

Secara keseluruhan, meski Prancis lebih dominan secara statistik, mereka gagal mengubah dominansi tersebut menjadi gol yang cukup, sementara Pantai Gading lebih efisien dalam memanfaatkan peluang yang ada





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