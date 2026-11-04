Kekalahan Liverpool dari Fenerbahce: Analisis Kegagalan Pertahanan Andoni Iraola

Andoni Iraola mengevaluasi kekalahan 3-2 Liverpool dari Fenerbahce akibat tiga gol dari situasi bola mati. Rekor sempurna tim di Eropa musim ini pun berakhir di Istanbul dengan catatan sejarah.

Tim Liverpool gagal mempertahankan rekornya yang sempurna di turnamen Eropa setelah mengalami kekalahan telak dengan skor 3-2 dari Fenerbahce di Istanbul. Manajer Andoni Iraola mengungkapkan kekecewaan mendalam atas cara timnya kebobolan dari tiga situasi bola mati yang seharusnya bisa diantisipasi dengan lebih baik oleh skuad berlambang The Reds. Kegagalan pertahanan ini secara langsung mengakhiri rangkaian hasil positif Liverpool di kompetisi benua pada musim berjalan.

Mekanisme Kegagalan Pertahanan Tim

Iraola secara spesifik menyebutkan bahwa inti kekalahan tersebut berasal dari ketidakmampuan timnya menahan tekanan pada permainan set-piece. Pelatih asal Spanyol itu menjelaskan bahwa timnya kebobolan dari tendangan bebas, tendangan sudut, bahkan lemparan ke dalam jarak jauh di menit-menit akhir pertandingan. Setiap gol yang masuk dari situasi tersebut dinilai sangat menyakitkan karena Liverpool sempat menunjukkan dominasi dan dua kali unggul dalam laga tersebut.

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Manajer Liverpool ini menekankan bahwa dalam pertandingan di liga domestik, timnya menangani situasi bola mati dengan sangat baik. Namun, di atmosfer Stadion Şükrü Saracoğlu yang tidak bersahabat dan penuh tekanan, serangkaian kesalahan dasar terjadi yang memberikan kesempatan besar bagi Fenerbahce untuk bangkit kembali dari defisit skor.

Posisi Pemain Kunci dan Strategi Pelatih

Laga ini menjadi panggung istimewa bagi Dirk Kuyt, legenda Liverpool yang kini menjabat sebagai pelatih sementara Fenerbahce sebelum Emre Belozoglu resmi mengambil alih posisi kepelatihan secara permanen pada Kamis. Kuyt menginstruksikan timnya untuk memanfaatkan kekuatan utama Fenerbahce, yaitu efektivitas dalam eksekusi bola mati. Tim yang diasuhnya diperkuat oleh para pemain berpengalaman seperti Ederson, Ngolo Kante, dan Romelu Lukaku untuk menghadapi tantangan berat ini.

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Sementara itu, Liverpool melakukan perubahan signifikan pada lineup setelah kekalahan dari Arsenal di pekan sebelumnya. Bradley Barcola dipercaya memulai laga di posisi penyerang tengah, dan talenta remaja Trey Nyoni diberikan tanggung jawab memimpin lini tengah. Nyoni sendiri berhasil mencetak gol pertama timnya dengan tendangan voli yang membelok dan melewati penjaga gawang Ederson.

Dampak Langsung dan Langkah Selanjutnya

Kekalahan ini menambah catatan buruk Liverpool di Turki, di mana mereka kini mengalami kekalahan dalam enam pertandingan berturut-turut di negara tersebut. Meskipun klub memiliki kenangan emas juara Liga Champions 2005 di kota yang sama, realitas saat ini menunjukkan kesulitan besar dalam menghadapi tim-tim lokal. Iraola menyatakan bahwa analisis pascapertandingan akan berfokus pada kesalahan taktikal, khususnya pada penyusunan pagar betis dan positioning saat menghadapi pemain tinggi seperti Vedat Muriqi.

Pencapaian individual tetap terlihat melalui rekam jejak Trey Nyoni yang menjadi pemain termuda kedua belas tujuh hari mencetak gol pertamanya untuk Liverpool di kompetisi Eropa. Namun, pencapaian positif ini dibayangi oleh momen frustran di menit keenam puluh sembilan ketika gol Alexander Isak menjadi skor kemenangan terakhir Liverpool sebelum akhirnya tertinggal. Proses evaluasi terhadap performa pertahanan akan menjadi prioritas utama dalam persiapan lanjutan musim ini.