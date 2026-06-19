Kekalahan Ilia Topuria dari Justin Gaethje, Kontroversi Alex Pereira, dan Kabar Lain dalam Dunia Olahraga

BeritaMMA: Kekalahan Ilia Topuria dari Justin Gaethje di UFC White House mengakhiri rekor juara. Pelatih Islam Makhachev tertarik duel dengan Conor McGregor. Alex Pereira tuduh sikutan ilegal vs Ciryl Gane. Conor McGregor siap心理 warfare vs Max Holloway. Dana White konfirmasi Makhachev lawan Ian Machado Garry. Also: Face-off Inggris vs Kroasia di Piala Dunia 2026, Lapas Kalianda tingkatkan SDM, dan ketegangan AS-Israel.

Kekalahan Ilia Topuria dari Justin Gaethje di UFC White House menjadi sorotan utama dalam dunia MMA . Pertarungan yang berlangsung di Freedom 250 ini tidak hanya menghadirkan kemenangan untuk Gaethje, tetapi juga mengakhiri rekor kebelungan Topuria.

Pelatih Islam Makhachev, Javier Mendez, mengungkapkan bahwa kemenangan Gaethje membuatnya lebih tertarik untuk menghadapi Conor McGregor, meskipun sebelumnya ada wacana duel antara Makhachev dan Topuria yang kini mulai meredup. Di sisi lain, Alex Pereira menilai ada dugaan sikutan ilegal dalam pertarungannya melawan Ciryl Gane, yang berujung pada kekalahan Pereira di debut kelas beratnya. Pereira mengklaim dirinya dirampok dan menuding Gane kehabisan tenaga secara ekstrem setelah ronde kedua.

Ia juga mendapat sanksi skorsing 180 hari yang bisa dicabut setelah pemeriksaan medis lanjutan. Gane sendiri mengeluarkan banyak energi saat melancarkan serangan di ronde kedua, meski secara statistik ia terbiasa bertarung hingga lima ronde. Sementara itu, Conor McGregor mulai melakukan心理 warfare menjelang duel comeback melawan Max Holloway di UFC 329 seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Joe Rogan. Presiden UFC Dana White pun mengonfirmasi bahwa Islam Makhachev akan mempertahankan gelar kelas welter-nya melawan Ian Machado Garry, bukan lagi menghadapi Topuria.

Selain itu, dalam dunia bola, duel panas antara Timnas Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di Dallas Stadium, Texas, pada Kamis 18 Juni. Di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda menunjukkan komitmen nyata untuk peningkatan SDM melalui Koperasi Pegawai (Primkop). Hubungan Amerika Serikat dengan Israel juga memanas pasca Presiden Donald Trump menandatangani kesepakatan damai dengan Iran





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