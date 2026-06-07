Kekalahan Ganda Putri Indonesia di Semifinal Indonesia Open 2026

Pasangan ganda putri Indonesia Rachel Allessya Rose dan Febi Setianingrum kalah dari Liu Sheng Shu dan Tan Ning di semifinal Polytron Indonesia Open 2026, berujung pada ketidaklulusan ke final. Artikel ini mengupas detail pertandingan, analyisis permainan, dan prospek ke depan untuk bulu tangkis ganda putri Indonesia.

Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Rachel Allessya Rose dan Febi Setianingrum , menghadapi tantangan berat di semifinal Polytron Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada 6 Juni 2026.

Mereka harus mengakui kekalahan dari pasangan ganda putri Tiongkok, Liu Sheng Shu dan Tan Ning, dengan skor 17-21 dan 16-21 di dua gim. Kekalahan ini membuat duo Indonesia tidak dapat melanjutkan ke partai final dan harus puas berada di posisi semifinal. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Rose dan Febi sempat menunjukkan Perlawanan yang kuat, particularly dalam gim pertama di mana mereka trong hinggaLoss hanya dengan selisih empat poin.

Namun, pengalaman dan konsistensi duo Tiongkok terbukti lebih unggul, memungkinkan mereka mengendalikan tempo permainan dan mengamankan setiap poin penting. P国家级 play dari Liu dan Tan memaksa Rachel/Febi sering melakukan kesalahan net dan smash yang keluar garis, sehingga peluang mereka untuk mengejar ketinggalan semakin sempit. Meskipul未被 tamat, kontribusi Rachel Allessya Rose dan Febi Setianingrum pada turnamen ini tetap layak diacungi jempol. Mereka berhasil melalui beberapa ronde sebelumnya dengan mengalahkan beberapa pasangan kuat, termasuk unggulan dari Malaysia dan Thailand.

Kiprah mereka ke semifinal juga menegaskan that Indonesia masih memiliki potentials yang strong dalam kategori ganda putri, meski saat ini somewhat di Domestic dominasi oleh Tiongkok dan Jepang. Pelatih timnas SGSH, Muhammad Yusuf, expressing that kekalahan ini menjadi Valueable lessons untuk kedua atlet,叮嘱 they need to improve their defensive strategies dan backhand attacks in preparation for upcoming International tournaments like Asian Championships dan World Tour Finals.

Penonton yang hadir di Istora Senayan memberikan applause yang mengalir untuk kesempatan kedua atlet muda ini, showing Support dan semangat juang yang tinggi. Banyak yang berharap Dengan pengalaman yang diperoleh di Indonesia Open 2026, Rachel dan Febi dapat kembali lebih kuat, lebih cerdas dalam reading the game, dan konsisten di every match.

Junior atlet like them are key for the future of Indonesian badminton, especially in building a solid pipeline for women's doubles that can compete at the highest level globally. With this loss, Indonesia's hopes to bring home the title in women's doubles this year have to wait for the next edition or other tournaments. Polytron Indonesia Open 2026 itself continues to be one of the premier events on the BWF World Tour, attracting the best pairs from around the world.

The event showcases not only top-level competition but also promotes the sport throughout Southeast Asia, with significant media coverage and sponsorship that help grow badminton's popularity. Looking ahead, the Indonesian badminton federation should focus on developing more specialized training programs for women's doubles, including increasing the number of joint training sessions with top foreign pairs and hiring international coaches for fresh perspectives.

While men's singles and men's doubles have long been Indonesia's strengths, the women's side needs more investment in talent scouting, sports science support, and mental conditioning to narrow the gap with dominant nations like China. In conclusion, the journey of Rachel Allessya Rose and Febi Setianingrum in the Indonesia Open 2026 may have ended in the semifinals, but the experience is priceless.

Their performance has set the stage for a promising career and inspired many young girls across the archipelago to take up badminton. For now, all eyes will be on the final between Liu Sheng Shu/Tan Ning and the other semifinal winners, anticipating another exciting display of world-class badminton





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Bulu Tangkis Ganda Putri Indonesia Open 2026 Rachel Allessya Rose Febi Setianingrum Liu Sheng Shu Tan Ning Semi Final Tiongkok

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