Australia gagal mengamankan tiket lebih awal ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah 2-0 dari Amerika Serikat.

Kekalahan Australia di Piala Dunia 2026 membuat mereka gagal mengamankan tiket lebih awal ke babak 32 besar. Dua gol Amerika Serikat lahir pada babak pertama melalui gol bunuh diri Cameron Burgess dan sundulan.

Pelatih Australia, Graham Arnold, mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti penyebab timnya tampil di bawah standar. Ia menduga suasana pertandingan bisa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi para pemain di lapangan. Setelah tertinggal dua gol, Australia mencoba bangkit pada babak kedua. Tim berjuluk Socceroos itu meningkatkan intensitas serangan dan beberapa kali berusaha membongkar pertahanan lawan.

Meski gagal mencetak gol balasan, Arnold tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya atas respons yang ditunjukkan setelah turun minum. Ia menilai anak asuhnya tampil jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Kekalahan dari Amerika Serikat membuat Australia kini mengoleksi tiga poin dari dua pertandingan dan menempati posisi kedua klasemen sementara Grup D. Sementara Amerika Serikat memastikan diri lolos ke babak 32 besar setelah mengumpulkan enam poin.

Australia masih memiliki peluang untuk melaju ke fase gugur, namun harus meraih hasil positif pada pertandingan terakhir grup. Tim asuhan Arnold dijadwalkan menghadapi Paraguay pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 09.00 WIB





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Australia Amerika Serikat Graham Arnold Socceroos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Piala Dunia 2026: Turki vs Paraguay 20 Juni 2026Prediksi Turki vs Paraguay, Skor Turki vs Paraguay, Jadwal Turki vs Paraguay, Susunan pemain Turki vs Paraguay, Head to head Turki vs Paraguay, Siaran langsung Turki vs Paraguay

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Brasil vs Haiti 20 Juni 2026Prediksi Brasil vs Haiti, Skor Brasil vs Haiti, Jadwal Brasil vs Haiti, Susunan pemain Brasil vs Haiti, Siaran langsung Brasil vs Haiti, Head to head Brasil vs Haiti

Read more »

Link Streaming Piala Dunia 2026: Ceko vs Afrika Selatan, 18 Juni 2026Berikut adalah link streaming pertandingan Ceko vs Afrika Selatan, Kamis 18 Juni 2026 Pkl 23.00 WIB.

Read more »

Link Streaming Piala Dunia 2026: Swiss vs Bosnia dan Herzegovina 19 Juni 2026Berikut adalah link streaming pertandingan Swiss vs Bosnia dan Herzegovina, Jumat 19 Juni 2026 Pkl 02.00 WIB.

Read more »