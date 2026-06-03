Kekalahan Alithar/Devin di Babak 32 Besar Indonesia Open 2026

Bagaimana performa ganda putra Indonesia Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi menghadapi lawan Chinese Taipei Zhi Wei He/Huang Jui Hsuan di babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, 3 Juni 2026.

Pada tanggal 3 Juni 2026 di Istora Senayan , Jakarta, Pasangan ganda putra Indonesia Ali Faathir Rayhan dan Devin Artha Wahyudi berjuang di babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 melawan wakil Chinese Taipei Zhi Wei He dan Huang Jui Hsuan .

Pertandingan ini berlangsung sengit dengan tiga gim yang diajukan. Di gim pertama, pasangan Indonesia表现出了不错的状态，成功以21-13 memenangkan gim pertama. Namun di gim kedua, lawan dari Chinese Taipei came back lebih kuat dan memenangkan gim tersebut dengan skor 21-17. Di gim penentuan ketiga, kecepatan dan ketepatan Zhi Wei He/Huang Jui Hsuan lebih dominan sehingga mereka memenangkan gim tersebut dengan skor 21-11.

Akhirnya, Alithar/Devin harus mengakui kekalahan dengan skor akhir 21-13, 17-21, 11-21. Meskipun demikian, penampilan mereka di turnamen gran prix ini tetap membuktikan potensi besar bulutangkis Indonesia di kategori ganda putra especially di kandangan sendiri. Turnamen Indonesia Open 2026 menjadi salah satu ajang BWF World Tour yang penting bagi pebulutangkis untuk mengumpulkan poin ranking serta menyiapkan themselves untuk kompetisi bigger seperti Asian Games atau Olimpiade.

Kekalahan di babak awal memang berat bagi duet Alithar/Devin namun mereka bisa mengambilnya sebagai pengalaman berharga untuk improve their game di masa depan. Indonesian fans tetap harus mendukung mereka dan mengharapkan performa lebih baik di turnamenturnamen selanjutnya. Dengan dukungan publik yang padu dan intensitas latihan yang terus ditingkatkan, diharapkan para atlet muda Indonesia bisa lebih kompetitif melawan lawan dari Asia Tenggara maupun dunia pada接来 years





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Bulutangkis Indonesia Open 2026 Ganda Putra Ali Faathir Rayhan Devin Artha Wahyudi Chinese Taipei Zhi Wei He Huang Jui Hsuan Istora Senayan

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