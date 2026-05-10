Pernahkah Anda mendengar tentang degradasi NAC Breda? Apakah Anda tahu apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Ketidakpatuhan para pendukung NAC Breda terhadap stadion Rat Verlegh telah membawa klub tersebut ke degradasi. Gelora pun bergulir di stadion itu ketika pertandingan melawan sc Heerenveen awalnya unggul 2-0, tapi akhirnya diganti menjadi 0-0, setipkannya dengan maraknya kebocoran api di lapangan. Escalasi pertarungan pun terjadi hampir tiba-tiba, menyulut beberapa warga ke tahanan. Pervõran ESC, tim dengan skor terbaik berada di atas garis degradasi dengan keunggulan 11 poin, dan sementara NAC Breda berhaji di degradasi, ESC Excelsior berhasil untouched berkat imbangnya dengan FC Volendam. Berita ini berisi kisah tragedi NAC Breda, gelora rollercoaster di stadion Rat Verlegh, escalation pertarungan, tumpahan uang ke Liga Primer Belanda, pervoeren ESC, bantuan pemerintah, dan peran wasit Sander van der Eijk.

Degradasi NAC Breda terwujud. Setelah hari yang penuh gelora di Stadion Rat Verlegh, dimana pertandingan melawan sc Heerenveen awalnya unggul 2-0, akhirnya dihentikan secara permanen akibat berulang kali dilemparkannya kembang api ke lapangan.

Pelatih Carl Hoefkens harus menghadapi kenyataan pahit tersebut. Dan kenyataan itu, demikian dijelaskan pelatih asal Belgia itu di hadapan kamera.

"Ini memang sangat menyakitkan," kata Hoefkens. "Kami telah bekerja sangat keras untuk menghindari skenario ini. Dan jika pada akhirnya itulah kenyataannya, maka itu sangat sulit.

" Siang itu, selain degradasi, ada rasa pahit yang lebih menyakitkan setelah wasit Sander van der Eijk menghentikan pertandingan secara definitif setelah beberapa kali jeda. Hoefkens menunjukkan pemahaman terhadap aturan, namun pada saat yang sama mengkritik kekuasaan yang diberikan aturan tersebut kepada sekelompok kecil perusuh.

"Hanya segelintir orang yang merusaknya. Ini adalah momen duka, momen yang sulit. Tapi jangan sampai melampaui batas," katanya. Tentang para pendukungnya, kecuali segelintir orang itu, sang pelatih sangat memuji.

"Kami memiliki penggemar yang sangat baik, yang selalu mendukung klub dan selalu melakukan segalanya untuk klub. Tindakan ini bukan untuk klub. Tindakan ini tidak ada hubungannya dengan mendukung klub. Pertandingan ini seharusnya diakhiri, meskipun dengan rasa pahit.

" Namun, komentar tentang pesaing langsung Excelsior lah yang paling membekas. Sebab, sementara NAC berjuang menghadapi kekacauan di tribun, pada saat yang sama Excelsior bermain imbang melawan FC Volendam - hasil yang membuat tim asal Rotterdam itu tetap berada di atas garis degradasi. Hoefkens memilih kata-katanya dengan hati-hati, namun maknanya jelas.

"Lalu, bahkan saat jeda itu, kamu menonton pertandingan Excelsior melawan FC Volendam dan melihat hasil imbang. Kamu pun tahu bahwa tidak akan ada banyak hal yang terjadi di sana selama dua puluh menit ke depan. Menurutku itu juga sangat aneh, karena hal itu tidak ada hubungannya dengan fair play.

" Tiga topik utama dalam berita tersebut adalah degradasi NAC Breda, gelora di Stadion Rat Verlegh, dan pergevoerd ESC Excelsior.





