Kekacauan dan Kontroversi di Piala Dunia 2026: Korea Selatan Isolasi Diri, Iran Dipindah, Mbappe Jadi Top Skor Prancis

Berbagai kontroversi dan kejutan terjadi di Piala Dunia 2026, termasuk pengisolan diri timnas Korea Selatan dari media setelah hinaan terhadap Son Heung-min, permasalahan logistik dan visaIran yang dipindah markas ke Meksiko, serta pencapaian Kylian Mbappe menjadi top skor sepanjang masa timnas Prancis. Kemenangan Prancis atas Senegal dan hasil mengejutkan Cape Verde vs Spanyol juga menjadi sorotan.

Timnas Korea Selatan memutuskan untuk mengisolasi diri dari media setelah insiden hinaan terhadap kapten Son Heung-min yang dilakukan oleh jurnalis dari negara mereka sendiri di Piala Dunia 2026 .

Kontroversi terus muncul sepanjang turnamen, termasuk partisipasi timnas Iran yang penuh dengan polemik akibat tense hubungan politik dengan Amerika Serikat. Iran awalnya ditempatkan di markas di Arizona, tetapi kemudian dipindahkan ke Tijuana, Meksiko, menimbulkan beban perjalanan ekstra meski semua pertandingan fase grup mereka berlangsung di AS. Pelatih Iran, Amir Ghalenoei, mengeluh tentang jadwal yang tidak memberi waktu untuk istirahat.

Setelah laga pembuka melawan Selandia Baru, Iran diperintahkan segera meninggalkan AS, tanpa kesempatan pemulihan pascapertandingan, sebuah keputusan yang disampaikan langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. Di front lain, Kylian Mbappe melampaui rekor Olivier Giroud menjadi top skor all-time Prancis setelah menghiasi dua gol ke gawang Senegal dalam kemenangan 3-1, dengan pelatih Didier Deschamps mencatat pergeseran posisi Ousmane Dembele dan Michael Olise sebagai kunci sukses.

Norwegia menaklukkan Irak 4-1, memberikan kekalahan pertama bagi Wakil Asia, sementara Cape Verde menarik Spanyol dalam salah satu kejutan terbesar turnamen. Raul Gonzalez mengungkapkan ketertarikan untuk menjadi pelatih Indonesia di masa depan. Laga Prancis vs Senegal di New York/New Jersey dijadwalkan Rabu dini hari WIB, 17 Juni 2026. Piala Dunia果然 menyisakan kisah heroik dan kontroversi, termasuk skandal historis edisi 1982 antara Jerman Barat dan Austria.

Kapten Prancis, Mbappe, berjanji meningkatkan kontribusi defensif untuk ambisi juara. Irak menghadapi ujian berat melawan Norwegia di Grup I. Prakiraan cuaca di Jawa Timur beragam, masyarakat diingatkan hindari dehidrasi. Samsung merilis One UI 9 Beta 3 untuk seri Galaxy S26 berbasis Android 17 dengan perbaikan bug dan peningkatan kamera





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Korea Selatan Son Heung-Min Iran Amir Ghalenoei Kylian Mbappe Prancis Senegal Norwegia Irak Cape Verde Spanyol FIFA Gianni Infantino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Piala Dunia 2026: Argentina vs Aljazair 17 Juni 2026Prediksi Argentina vs Aljazair di laga pembuka Grup J Piala Dunia 2026 FIFA. Cek perkiraan susunan pemain, kabar tim, dan prediksi skor. Apakah Lionel Messi akan bermain?

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Prancis vs Senegal 17 Juni 2026Prediksi Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 Grup I. Simak kabar tim, perkiraan susunan pemain, dan prediksi skor Prancis lawan Senegal di sini.

Read more »

Prediksi Piala Dunia 2026: Inggris vs Kroasia 18 Juni 2026Prediksi Skor Inggris vs Kroasia, Prediksi Bola 18 Juni 2026, Hasil Akhir Inggris vs Kroasia, Piala Dunia 2026, Inggris vs Kroasia.

Read more »

Iran Perpanjang Rekor Positif Wakil Asia di Piala Dunia 2026, Uruguay Ditahan Arab SaudiIran berhasil mempertahankan tren positifnya dengan menahan Selandia Baru dengan skor 2-2. Uruguay yang datang dengan status unggulan hanya mampu bermain imbang ketika berhadapan dengan wakil Asia Arab Saudi di laga pembuka grup H Piala Dunia 2026. Darwin Nunez tampil di bawah ekspektasi saat Uruguay ditahan Arab Saudi 1-1 di Piala Dunia 2026. Uruguay yang datang dengan status unggulan hanya mampu bermain imbang ketika berhadapan dengan wakil Asia Arab Saudi di laga pembuka grup H Piala Dunia 2026. Darwin Nunez tampil di bawah ekspektasi saat Uruguay ditahan Arab Saudi 1-1 di Piala Dunia 2026. Uruguay yang datang dengan status unggulan hanya mampu bermain imbang ketika berhadapan dengan wakil Asia Arab Saudi di laga pembuka grup H Piala Dunia 2026. Darwin Nunez tampil di bawah ekspektasi saat Uruguay ditahan Arab Saudi 1-1 di Piala Dunia 2026.

Read more »