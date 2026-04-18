Kejutan Stamford Bridge: Gol Tunggal Cunha Bawa Manchester United Raih Tiga Poin Penuh Atas Chelsea

Manchester United berhasil meraup kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Stamford Bridge. Gol tunggal Matheus Cunha di menit akhir babak pertama menjadi penentu kemenangan Setan Merah, sekaligus memperkokoh posisi mereka di papan atas klasemen.

Sebuah pertandingan penuh tensi dan drama tersaji di Stadion Stamford Bridge , London, pada Minggu dini hari WIB, saat Manchester United berhasil mencuri tiga poin krusial dari kandang Chelsea . Gol tunggal yang dicetak oleh Matheus Cunha di menit ke-43 menjadi pembeda dalam duel sengit ini, mengantarkan Setan Merah meraih kemenangan 1-0.

Gol ini menjadi penawar dahaga bagi United yang kesulitan membongkar pertahanan kokoh Chelsea sepanjang pertandingan, sekaligus menunjukkan ketajaman naluri mencetak gol dari pemain asal Brasil tersebut. Umpan matang dari Bruno Fernandes berhasil dikonversi Cunha menjadi gol pembuka yang disambut sorak sorai para pendukung United yang hadir. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim saling jual beli serangan. Chelsea yang bermain di hadapan publik sendiri tampil agresif dan berulang kali menebar ancaman ke gawang Manchester United yang dijaga oleh Senne Lammens. Beberapa peluang emas sempat tercipta bagi tim tuan rumah. Enzo Fernandez menjadi salah satu pemain yang menebar ancaman serius, namun tendangannya masih melebar tipis dari sasaran. Mimpi buruk sempat menghampiri kubu MU ketika bola berhasil dikirimkan oleh Liam Delap ke dalam gawang mereka. Sayangnya, gol tersebut harus dianulir oleh wasit lantaran Delap terperangkap dalam posisi offside. Ketidakberuntungan kembali menghampiri Chelsea di babak kedua. Sundulan keras dari Delap sempat membentur mistar gawang, menjadi kesempatan emas yang terbuang sia-sia. Tak lama berselang, mistar gawang kembali menjadi tembok penghalang bagi Chelsea ketika sundulan dari Wesley Fofana juga gagal berbuah gol. Kegemilangan Lammens di bawah mistar gawang United juga patut diacungi jempol, dengan beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya para penyerang Chelsea. Kemenangan ini sangat berarti bagi Manchester United dalam perburuan gelar Liga Inggris. Dengan tambahan tiga poin, United kini bertengger di peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengemas 58 poin dari 33 pertandingan yang telah dilakoni. Meskipun masih tertinggal cukup jauh, yakni 12 poin, dari pemuncak klasemen Arsenal, kemenangan ini menjaga asa mereka untuk terus bersaing hingga akhir musim. Sementara itu, bagi Chelsea, kekalahan ini membuat mereka tertahan di peringkat keenam klasemen dengan koleksi 48 poin. Jarak mereka dengan zona Liga Champions kini semakin menjauh, berselisih empat poin. Pertandingan ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di papan atas Liga Inggris, di mana setiap poin menjadi sangat berharga. Manchester United harus menjaga momentum positif ini dan terus berjuang keras di sisa pertandingan untuk mengamankan posisi mereka di klasemen, bahkan jika impian juara semakin menipis





