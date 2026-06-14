Kejutan di Piala Dunia 2026: Skotlandia Langkahi Brasil dan Maroko

Piala Dunia 2026 yang dihelat di AS, Meksiko, dan Kanada telah berlangsung sejak lusa silam. Timnas Inggris diterpa kabar buruk sebelum debut di Piala Dunia 2026 karena insiden kemalingan dalam skuad Three Lions.

Kejutan Terjadi di Piala Dunia 2026 ! Skotlandia Langkahi Brasil dan Maroko usai Taklukkan Haiti 1-0. Piala Dunia 2026 yang dihelat di AS, Meksiko dan Kanada telah berlangsung sejak lusa silam.

Sejumlah tim dari grup A hingga D telah menorehkan penampilan perdana. Timnas Inggris yang tergabung di grup L baru akan bertanding pada Kamis dini hari WIB (18/6) mendatang berhadapan dengan Kroasia. Namun sebelum debut di Piala Dunia 2026, Timnas Inggris diterpa kabar buruk. Bukan pemainnya yang cedera, melainkan insiden kemalingan dalam skuad Three Lions.

Melansir dari laporan Daily Mail, awalnya Inggris hendak melakukan latihan perdana mereka di Kansas City. Semua peralatan berlatih di bawa menggunakan van. Namun saat peralatan latihan hendak dimuat, hanya tersisa satu bola saja dalam kargo tersebut. Tak ada barang tersisa yang sebelumnya diangkut oleh kendaraan itu.

Diduga aksi ini pencurian ini terjadi saat pengiriman dari West Palm Beach Florida menuju Swope Soccer Village, Missouri, markas Inggris, bahkan diduga melibatkan sopir kargo. Media setempat melaporkan bahwa ada kekhawatiran jika sepatu milik Harry Kane dan Jude Belligham turut hilang dalam peristiwa pencurian tersebut. Tidak hanya itu, barang-barang seperti peralatan analisis tim kepelatihan, meja pijat hingga papan tulis milik pelatih Thomas Tuchel juga raib.

Masih dari Daily Mail, Timnas Inggris terpaksa berlatih hanya dengan peralatan latihan yang tersisa dari kasus pencurian besar tersebut pada Sabtu (13/6) waktu setempat. Namun pihak berwajib mencurigai kalau para pengemudi yang dipercaya mengantar muatan itu terlibat dalam aksi yang begitu memalukan sepanjang sejrah Piala Dunia.





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