Kejutan di Piala Dunia 2026: Belgia Hampir Kalah, Spanyol Ditahan Imbang

Spanyol ditahan imbang 0-0 oleh debutan Tanjung Verde, sementara Belgia nyaris takluk sebelum Romelu Lukaku menyelamatkan tim dengan dua gol ke gawang Mesir.

Kejutan terus berlanjut di Piala Dunia 2026 . Setelah Spanyol ditahan imbang 0-0 oleh debutan Tanjung Verde, giliran Belgia yang nyaris takluk di tangan Mesir pada laga kedua Grup G, Selasa (16/6/2026) dini hari WIB.

Bermain di Stadion Internasional Khalifa, Doha, Belgia tertinggal lebih dulu melalui gol cepat Mahmoud Trezeguet pada menit ke-12. Namun, Romelu Lukaku menjadi pahlawan dengan mencetak dua gol pada babak kedua untuk membawa Belgia menang 2-1. Gol penyeimbang Lukaku tercipta pada menit ke-58 memanfaatkan umpan silang Kevin De Bruyne, lalu gol kemenangan hadir dari titik putih pada menit ke-83 setelah handball pemain Mesir di kotak terlarang.

Kemenangan ini membuat Belgia memuncaki klasemen sementara Grup G dengan tiga poin, unggul selisih gol atas Mesir yang juga mengoleksi tiga poin. Sementara itu, pada laga sebelumnya, Spanyol gagal memanfaatkan status unggulan saat berhadapan dengan Tanjung Verde di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Meskipun menguasai 78 persen penguasaan bola dan melepaskan 21 tembakan (7 tepat sasaran), La Roja tidak mampu menembus pertahanan rapat lawan yang dikomandoi kiper Vozinha. Pelatih Luis de la Fuente mengakui timnya kekurangan kesegaran di depan gawang.

"Ini bisa diatasi dengan tetap berpegang pada ide yang sama, untuk terus meningkatkan kemampuan dengan lebih teliti. Pertandingan seperti ini memang menghasilkan banyak hal, tetapi tanpa kesegaran yang harus dimiliki," kata De la Fuente. Ia juga memuji permainan solid Tanjung Verde yang membuat Spanyol frustrasi.

"Mereka adalah tim yang sangat terorganisir, sangat sulit untuk menciptakan ruang. Kami telah menciptakan peluang tetapi ketika bola tidak mau masuk, ya sudah," tandasnya. Hasil imbang ini menjadi kejutan kedua di turnamen setelah Belgia nyaris kalah. Di sisi lain, Lamine Yamal dan Nico Williams yang menjadi bintang Spanyol di Piala Eropa 2024 tidak tampil sejak awal karena kondisi kurang bugar, namun dimasukkan di babak kedua.

Keduanya belum mampu memberikan dampak signifikan. Pertandingan selanjutnya, Spanyol akan menghadapi lawan berat di Grup H, sementara Belgia akan berhadapan dengan Arab Saudi. Persaingan di Piala Dunia 2026 semakin menarik dengan munculnya tim-tim non-unggulan yang mampu memberikan perlawanan sengit





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia 2026 Spanyol Ditahan Imbang Belgia Vs Mesir Romelu Lukaku Kejutan Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spanyol dalam Teror Kejutan Tanjung VerdePiala Dunia ialah turnamen dengan banyak kemungkinan. Spanyol sadar kerikil lebih mungkin membuat tersandung. Mereka memasang kewaspadaan tinggi lawan Tanjung Vede.

Read more »

1 Pemain Belgia yang Bikin De Bruyne Nyaman di Piala Dunia 2026Kevin De Bruyne mengungkapkan bahwa winger Man City, Jeremy Doku, membuat dirinya nyaman di Piala Dunia 2026.

Read more »

Jadwal Siaran Langsung Belgia vs Mesir di Grup G Piala Dunia 2026Jadwal siaran langsung Belgia vs Mesir di Grup G Piala Dunia 2026 tersedia. Simak detail waktu dan platform streaming resminya di Indonesia.

Read more »

Kejutan Berlanjut di Piala Dunia 2026, Belgia Hampir Takluk di Tangan Mesir Sebelum 'Diselamatkan' Romelu LukakuKejutan di Piala Dunia 2026 seakan tiada habisnya. Pada Selasa (16/6/2026) dini hari WIB, Mesir hampir mengalahkan tim unggulan Belgia asuhan Rudi Garcia.

Read more »