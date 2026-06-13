Kejuaraan Renang Perairan Terbuka Asian Open Water Swimming Championship 2026

Kejuaraan renang perairan terbuka atau Asian Open Water Swimming Championship (AOWSC) ke-12 di hari pertama didominasi oleh perenang asal China. Di nomor 5K putri, perenang China Wu Shutong berhasil menempati posisi pertama dengan catatan waktu 01:02:07,4. Sementara itu, di nomor 5K putra, perenang China Tianchen Lan keluar sebagai pemenang dengan catatan waktu 00:56:57,0.

Kejuaraan renang perairan terbuka atau Asian Open Water Swimming Championship (AOWSC) ke-12 di hari pertama didominasi oleh perenang asal China. Di nomor 5K putri, perenang China Wu Shutong berhasil menempati posisi pertama dengan catatan waktu 01:02:07,4.

Sementara itu, di nomor 5K putra, perenang China Tianchen Lan keluar sebagai pemenang dengan catatan waktu 00:56:57,0. Sementara itu, tiga wakil Indonesia yaitu Mochammad Akbar Putra Taufik hanya mampu menyelesaikan perlombaan di peringkat 18 dengan catatan waktu 01:01:51,9. Selain itu, Gusti Ayu Made Nadya Saraswati menempati posisi ke-17 dengan catatan waktu 01:07:30,1. Kejuaraan renang internasional di perairan terbuka atau Asian Open Water Swimming Championship (AOWSC) 2026 ke-12 dan A.Stream Open Water Swimming series Bali, telah digelar, pada Sabtu (13/6).

Sebanyak 78 atlet dari 18 negara terlihat sangat bersemangat dan antusias mengikuti kompetisi berkelas internasional ini. Para atlet sudah sejak pagi telah bersiap dan berkumpul pesisir InterContinental di Jimbaran Bay, di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, untuk mengikuti perlombaan dengan berenang di laut lepas di Pantai Jimbaran. Cuaca di Pantai Jimbaran tampak cerah hingga mendukung kompetisi renang tersebut. Dan warga hingga wisatawan mancanegara mulai ramai untuk menonton kompetisi renang yang digelar dalam satu tahun sekali ini.

Indonesia Anindya Novyan Bakrie juga hadir langsung dalam kompetisi Asian Open Water Swimming (OWS) Championship 2026 ke-12 dan A.Stream Open Water Swimming series Bali.





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Renang Asian Open Water Swimming Championship Kejuaraan Renang Perairan Terbuka

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