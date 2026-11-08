Kejuaraan Pencak Silat Jakarta 2026: Pembinaan Atlet Muda dan Pelestarian Budaya

Jakarta Nasional Pencak Silat 2026 di GOR Ciracas mempertemukan 2.400 atlet dari 15 provinsi. Iskandar menekankan pentingnya pelestarian budaya asli Indonesia melalui pembinaan atlet muda secara konsisten.

Kejuaraan Jakarta Nasional Pencak Silat 2026 resmi berlangsung di GOR Ciracas, Jakarta Timur, pada Minggu, 8 November 2026. Acara ini menjadi wadah strategis bagi para atlet muda untuk mengasah kemampuan teknis sekaligus memperkuat pelestarian pencak silat sebagai identitas budaya nasional. Kejuaraan ini menarik partisipasi signifikan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Pembina Jakarta Nasional Pencak Silat 2026, Iskandar. Ia menegaskan bahwa tradisi pencak silat tidak boleh ditinggalkan oleh generasi penerus bangsa. Pencak silat merupakan budaya asli Indonesia yang harus terus dikembangkan baik di dalam negeri maupun didorong ke luar negeri. Tujuannya adalah agar olahraga ini dapat menjadi karakter dan identitas pencak silat Indonesia di tingkat global.

Also read Korea Open 2026: Ginting dan Dhinda Tumbang, Wakil Indonesia Habis

Mekanisme Penilaian Digital dan Integrasi Aspek

Kejuaraan ini menerapkan sistem penilaian digital yang transparan untuk memastikan keadilan bagi seluruh peserta. Sistem ini memungkinkan para peserta untuk melihat hasil penilaian secara langsung selama pertandingan berlangsung. Penilaian dipimpin oleh wasit dan juri resmi dari IPSI DKI Jakarta yang memanfaatkan beberapa gelandangan pertandingan secara simultan. Penyelenggara juga menyediakan sertifikat, medali, piala, serta uang pembinaan bagi para juara di masing-masing kategori.

Iskandar menjelaskan bahwa penggabungan kategori olahraga dan tradisi bertujuan menghadirkan empat aspek utama pencak silat dalam satu kompetisi. Keempat aspek tersebut meliputi aspek bela diri, olahraga, mental spiritual, dan seni budaya. Menurut Iskandar, pencak silat tidak hanya dikembangkan sebagai cabang olahraga prestasi, tetapi juga harus tetap mempertahankan nilai tradisi yang menjadi karakter dan identitas budaya Indonesia.

Advertisement

Posisi Stakeholder dan Pemantauan IPSI DKI Jakarta

Wahyu Supriyatna, Sekretaris Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi DKI Jakarta, mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan yang mampu menarik sekitar 2.400 peserta. Dia menilai kejuaraan tersebut merupakan salah satu ajang dengan jumlah peserta yang besar di antara kegiatan pencak silat yang direkomendasikan oleh IPSI DKI Jakarta. Jumlah peserta yang masif ini menunjukkan antusiasme tinggi dari kalangan pelajar dan atlet di seluruh provinsi.

Wahyu Supriyatna menjelaskan bahwa IPSI DKI Jakarta turut melakukan pemantauan ketat terhadap atlet-atlet yang memiliki potensi selama kejuaraan itu berlangsung. Pemantauan tersebut tidak hanya ditujukan kepada peserta yang berhasil meraih juara, tetapi juga pesilat yang dinilai memiliki bakat dan peluang untuk berkembang lebih jauh. Biasanya, ada atlet yang saat ini belum menjadi juara, tetapi memiliki potensi untuk berprestasi di masa depan.

Menurut Wahyu, dari kegiatan-kegiatan kejuaraan seperti inilah, banyak atlet yang kemudian berkembang hingga masuk ke pemusatan latihan daerah maupun tingkat nasional. Dia menuturkan pencak silat dapat membuka peluang pengembangan bagi para atlet, termasuk melalui jalur prestasi pendidikan. Atlet berprestasi di tingkat nasional, seperti di Pekan Olahraga Nasional (PON), juga berpeluang memperoleh apresiasi dan kesempatan pengembangan karier yang lebih luas.

Dampak Nyata bagi Pelajar dan Prospek Ke Depan

Kejuaraan ini diikuti oleh pelajar dari jenjang SD, SMP, SMA, dan sederajat dari 15 provinsi. Provinsi-provinsi tersebut mencakup DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Papua, Banten, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Bali, Lampung, Sumatera Selatan, dan Riau. Kegiatan yang berlangsung dari 6 hingga 8 November 2026 di GOR Ciracas ini menjadi bukti nyata minat tinggi terhadap seni bela diri tradisional Indonesia.

Iskandar berharap kejuaraan yang diikuti 15 provinsi itu dapat diselenggarakan secara konsisten setiap tahun serta menjadi bagian dari proses pembinaan atlet muda. Para peserta juga diharapkan tidak berhenti pada pencapaian di tingkat kejuaraan tersebut. Mereka harus terus meningkatkan kemampuan untuk mengikuti kompetisi berjenjang yang diselenggarakan oleh induk organisasi pencak silat.

Advertisement

Iskandar menambahkan bahwa atlet yang berhasil meraih juara perlu terus meningkatkan dedikasi dan kualitas latihan agar dapat mencapai prestasi lebih tinggi. Target selanjutnya adalah menjadi atlet daerah maupun nasional yang mampu mengharumkan nama bangsa. Harapannya adalah terciptanya generasi pejuang yang berdedikasi tinggi dalam dunia pencak silat.

Salah satu pesilat muda yang berpartisipasi dalam ajang tersebut adalah Muhammad Ikhwan Al Fatah yang berusia 12 tahun. Ia merupakan siswa MTs 22 dan berasal dari Perguruan Panca Sukma Sabandar 1971. Fatah mengaku telah menekuni pencak silat sejak berusia sekitar enam tahun. Dalam ajang Jakarta Nasional Pencak Silat 2026, ia mengikuti jalur prestasi pada kategori tanding.

Untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan, Muhammad Ikhwan Al Fatah rutin menjalani latihan setiap hari. Ia juga menjaga pola makan serta mengatur waktu istirahat agar kondisi fisiknya tetap prima. "Saya latihan setiap hari, menjaga pola makan, tidur teratur, dan tidak begadang. Harapan saya, bisa menjadi juara satu di kejuaraan ini," ucap Ikhwan. Kepesertaan pemuda seperti Fatah menunjukkan keberlanjutan minat generasi muda terhadap warisan budaya bangsa.

Ketua Panitia Jakarta Nasional Pencak Silat 2026, Anita, menyebutkan bahwa kejuaraan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya. Tujuannya adalah menyediakan ruang bagi para pencinta pencak silat untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Dengan transparansi penilaian dan fasilitas yang memadai, panitia berharap dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing di kancah nasional.